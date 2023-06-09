***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.10.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 153.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %44,3433 oranında 68.200.000 TL artırılarak 222.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuz kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2023 tarihli toplantısında Şirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamesi onaylanmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamenin üçüncü bölümü ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157876BIST