***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
13.05.2020 20:27
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekteki Kar Dağıtım Politikası, 15.04.2014 tarihli özel durum açıklamamızın ekinde yer alan politika ile aynı olup herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. KAP şirket sayfasında bulunan Kar Dağıtım Politikası kısmında görüntülenebilmesi için ilgili şablondan tekrar gönderilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844850
BIST
18:05100.159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 543,25
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
18:056,9798
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0182
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9685
18:057,5560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0384
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5419
18:05384,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,06
|Açılış
|: 384,21
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DENGE
|1,87
|1.384.875
|% 10,00
|
|AYES
|3,19
|46.086
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.100.117
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|908.232
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|574.050
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|76.920
|% -10,00
|
|GYHOL
|29,02
|87.002.858
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|1.466.617
|% -9,98
|
|SERVE
|4,54
|1.308.586
|% -9,92
|
|GEDIK
|18,75
|14.392.471
|% -9,68
|
|ASELS
|28,66
|1.905.277.544
|% 4,52
|
|GARAN
|7,90
|659.069.793
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 2,09
|
|THYAO
|10,62
|613.258.934
|% -0,19
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 3,75
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 2,09
|
|EKGYO
|1,27
|225.743.627
|% -3,05
|
|YKBNK
|2,19
|331.563.475
|% 0,46
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 3,75
|
|ODAS
|1,85
|228.882.647
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5032
|8,5459
|% -0,58
|
|Frank
|7,1499
|7,1929
|% -0,55
|
|Riyal
|1,8515
|1,8608
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|9,76
|
|Altın Gr.
|384
|384
|1,07
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.515
|4,80
|
|Tam
|2.544
|2.581
|4,90
|
|Yarım
|1.241
|1.261
|2,30
|
|Çeyrek
|621
|631
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,51
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,47
|-0,00
|
|B. Petrol
|29,16
|29,16
|-0,82
|
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