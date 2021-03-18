***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.03.2021 20:26
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Genel Kuruluna Sunulacak Kar Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 18.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESKTS00010 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESKTS00010 0 0
B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 0 0
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 18.03.2021 tarihli toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış 2020 yılı finansal tablolarında net dönem zararı bulunması nedeniyle Genel Kurul'a kar dağıtımı yapılmaması yönünde öneride bulunulmasına karar verilmiştir. Kar dağıtım tablosu ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2020 Söktaş Tekstil Kar Dağıtım Teklifi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919131
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