Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.03.2021 20:26



***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Genel Kuruluna Sunulacak Kar Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 18.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESKTS00010 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESKTS00010 0 0
B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 0 0

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 18.03.2021 tarihli toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış 2020 yılı finansal tablolarında net dönem zararı bulunması nedeniyle Genel Kurul'a kar dağıtımı yapılmaması yönünde öneride bulunulmasına karar verilmiştir. Kar dağıtım tablosu ektedir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2020 Söktaş Tekstil Kar Dağıtım Teklifi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919131


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.551
Değişim :  -0,72% |  -11,18
Açılış :  1.568  
Önceki Kapanış :  1.562  
En Yüksek
1.575 En Düşük
1.548
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PAMEL 31,02 7.493.091 % 10,00  
CLEBI 330,00 215.476.778 % 10,00  
ERBOS 68,85 103.133.701 % 9,98  
BLCYT 11,46 66.202.439 % 9,98  
GOLTS 65,05 54.297.837 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3132 7,3228 % -2,30  
Euro 8,7270 8,7465 % -2,71  
Sterlin 10,1555 10,2065 % -2,66  
Frank 7,8520 7,8993 % -2,94  
Riyal 1,9455 1,9553 % -2,34  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.734 1.735 -10,87  
Altın Gr. 409 409 -11,82  
Cumhuriyet 2.726 2.767 -51,00  
Tam 2.710 2.780 -54,08  
Yarım 1.310 1.345 -26,16  
Çeyrek 657 672 -13,08  
Gümüş.Ons 25,96 26,00 -0,33  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 -0,22  
B. Petrol 61,86 61,86 -6,14  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru