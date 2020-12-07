***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.12.2020 17:18
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Tavan Geçerlilik Süresinin Güncellenmesine ilişkin Ticaret Bakanlığı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.10.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 96.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 350.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 04.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.11.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, Şirket'in 96.000.000 TL olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 350.000.000 TL'ye çıkarılmasına, kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020-2024 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ve buna ilişkin olarak T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-11366 sayılı yazısı ile onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine yönelik tadil metni, Ticaret Bakanlığı tarafından 27.11.2020 tarih ve E-50035491-431.02 sayılı yazı ile onaylanmıştır. Onaylı tadil metnine ekte yer verilmiş olup ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı_Esas Sozlesme Tadili.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891798
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|RODRG
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|SASA
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|1.156.902.066
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|1.778.363.125
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|DOHOL
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|846.713.973
|% -6,22
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|% -4,69
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|Dolar
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|% -0,13
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|Sterlin
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|Frank
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|Alış
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|%
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|22,06
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|467
|5,35
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|3.116
|6,00
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|Tam
|3.057
|3.135
|0,74
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|Yarım
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|1.516
|0,36
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|Çeyrek
|741
|758
|0,18
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|Gümüş.Ons
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|24,41
|0,22
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