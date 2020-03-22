***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKüresel çapta etkisini yoğun biçimde sürdüren COVID-19'un yarattığı risklerle mücadele etmek ve toplum sağlığını korumak adına genel ve yerel otoritelerin almış olduğu tedbirler kapsamında ülkemizde birçok sektörde evden çalışma, kısmi çalışma gibi tedbirler alınmıştır.Şirketimiz 1971 yılından bu yana tekstil sektöründe uluslararası marka değerine sahip, pamuklu ve pamuk karışımlı lüks kumaş tasarımcısı ve üreticisi olarak, hayvancılık sektöründe ise büyükbaş süt hayvancılığı üreticisi olarak faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir. Şirketimiz gerek çalışanlarının ve ailelerinin sağlığını gerekse toplumun sağlığını düşünerek, tekstil alanında üretim bölümü çalışanlarının her yıl yaz aylarında kullandığı toplu izinleri evde kalma çağrısının önem arz ettiği bu dönemde erkene almıştır. Bu kapsamda Şirketimizin Aydın Söke'de yer alan tekstil üretim tesisinde bugünden (22.03.2020) başlayarak bir hafta süreyle üretim bölümündeki çalışanlara ücretli yıllık izin kullandırılacaktır. İdari kadromuz mesailerini evden çalışarak sürdüreceklerdir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831217BIST