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***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.03.2020 18:13
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***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nin ("Efeler Çiftliği") sermayesinin 62.082.735-TL'den 82.000.000-TL'ye artırılması Efeler Çiftliği'nin 27.03.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. 19.917.265-TL tutarındaki sermaye artışının tamamı Şirketimizin Efeler Çiftliği'nden mevcut nakit alacaklarından karşılanacak olup, herhangi bir nakit çıkışı yaratmayacaktır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832964


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