***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 bağlı ortaklığı Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nin ("Efeler Çiftliği") sermayesinin 62.082.735-TL'den 82.000.000-TL'ye artırılması Efeler Çiftliği'nin 27.03.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. 19.917.265-TL tutarındaki sermaye artışının tamamı Şirketimizin Efeler Çiftliği'nden mevcut nakit alacaklarından karşılanacak olup, herhangi bir nakit çıkışı yaratmayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832964BIST