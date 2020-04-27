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***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.04.2020 08:25
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***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizin tamamına sahip olduğu Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. ("Efeler Çiftliği") küresel anlamda ve ülkemizde halen etkisini sürdürmekte olan COVID-19 salgını süresince üretimine hiçbir kesinti olmadan tam kapasite ile devam etmektedir. Salgının ülkemizde de etkisini göstermeye başlamasıyla "çiğ süt hayvancılığı" operasyonlarımız revize edilmiştir. Bu kapsamda kurulduğu ilk günden bu yana çiftliğimizde canlı hayvan sağlığı için uygulanan sıkı tedbirler, biogüvenlik önlemlerinin artırılmasıyla çalışanlarımızın sağlığını da korumak adına en üst seviyeye çıkarılmıştır.Giriş ve çıkışların her zaman kontrollü olduğu, Türkiye'nin ikinci en büyük süt üretim çiftliğimizde çalışanlarımızın ve tüketicilerimizin sağlığını korumak adına dezenfeksiyon işlemlerinin sıklığı artırılmıştır. Güvenilir gıda tedarikçisi olarak Migros ve Macrocenter marketlerde satılan "Efeler Çiftliği" markalı paketli çiğ süt ürünlerimizin tedarik hizmeti kesintisiz devam etmektedir. Amacımız her zaman olduğu gibi en temel gıda ihtiyaçlarından birini en güvenilir ve kesintisiz şekilde tüketicilere ulaştırmaktır. Mevcut konjonktürde Efeler Çiftliği'nin 2020 mali yılında %25 ciro artışı kaydetmesi beklenmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840203


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