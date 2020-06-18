***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır:- Yönetim Kurulu kararlarının icrasının temin ve takibi, iş ve proje geliştirme faaliyetleri ve iştiraklerin koordinasyonu için Yönetim Kurulu üyeleri Muharrem H. Kayhan'ın ve E. Hilmi Kayhan'ın Murahhas Üye olarak görevlendirilmelerine- Yönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasınaEyüp Hilmi Kayhan: Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas ÜyeMuharrem Hilmi Kayhan: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Murahhas ÜyeYakup Güngör: Yönetim Kurulu ÜyesiMahmut Nedim Ölçer: Yönetim Kurulu ÜyesiMuzaffer Kayhan: Yönetim Kurulu ÜyesiNazım Ekren: Bağımsız ÜyeKamil Ömer Bozer: Bağımsız Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851870BIST