***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.06.2020 18:21
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır:
- Yönetim Kurulu kararlarının icrasının temin ve takibi, iş ve proje geliştirme faaliyetleri ve iştiraklerin koordinasyonu için Yönetim Kurulu üyeleri Muharrem H. Kayhan'ın ve E. Hilmi Kayhan'ın Murahhas Üye olarak görevlendirilmelerine
- Yönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasına
Eyüp Hilmi Kayhan: Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye
Muharrem Hilmi Kayhan: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Murahhas Üye
Yakup Güngör: Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmut Nedim Ölçer: Yönetim Kurulu Üyesi
Muzaffer Kayhan: Yönetim Kurulu Üyesi
Nazım Ekren: Bağımsız Üye
Kamil Ömer Bozer: Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851870
BIST
18:05112.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 1.554,66
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.676
En Düşük
111.117
18:056,8592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0212
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8608
En Düşük
6,8330
18:057,7064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0063
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7281
En Düşük
7,6835
18:05379,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,30
|Açılış
|: 379,56
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
383,28
En Düşük
378,73
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|46,20
|98.167
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.133,00
|2.255.068
|% 10,00
|
|BAYRK
|9,26
|9.364.407
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|172.354.452
|% 9,97
|
|TCELL
|16,23
|1.258.215.743
|% 9,96
|
|GLRYH
|15,52
|58.486.602
|% -9,98
|
|RTALB
|36,08
|147.866.780
|% -9,98
|
|YONGA
|26,02
|320.256
|% -9,97
|
|EKIZ
|12,85
|3.269.488
|% -9,95
|
|TACTR
|6,21
|1.439.210
|% -9,87
|
|KRDMD
|3,04
|2.335.006.033
|% 8,96
|
|TCELL
|16,23
|1.258.215.743
|% 9,96
|
|ASELS
|32,60
|986.754.990
|% 2,39
|
|TKFEN
|16,41
|914.335.252
|% 3,73
|
|PETKM
|4,03
|813.587.703
|% 4,13
|
|KRDMD
|3,04
|2.335.006.033
|% 8,96
|
|EKGYO
|1,90
|572.445.309
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,33
|347.345.922
|% -1,48
|
|IHLGM
|1,55
|392.418.268
|% 0,65
|
|PETKM
|4,03
|813.587.703
|% 4,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4910
|8,5335
|% -0,89
|
|Frank
|7,1833
|7,2266
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8225
|1,8316
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-3,39
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.485
|-1,60
|
|Tam
|2.535
|2.550
|-1,60
|
|Yarım
|1.235
|1.246
|-0,90
|
|Çeyrek
|620
|624
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,45
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,83
|-0,02
|
|B. Petrol
|41,20
|41,20
|0,49
|
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