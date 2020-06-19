***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.06.2020 19:32
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 18.06.2020 tarihinde saat 18:21'de yapılan Yönetim Kurulu Görev Dağılımı'na ilişkin açıklamada, ilgili yönetim kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanan Sn.Yakup Güngör sehven Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirtilmiştir. Yönetim kurulu görev dağılımı bu kapsamda düzeltilmiş şekilde başka hiç bir değişiklik yapılmadan tekrar gönderilmiştir.
Yönetim Kurulumuz tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır:
- Yönetim Kurulu kararlarının icrasının temin ve takibi, iş ve proje geliştirme faaliyetleri ve iştiraklerin koordinasyonu için Yönetim Kurulu üyeleri Muharrem H. Kayhan'ın ve E. Hilmi Kayhan'ın Murahhas Üye olarak görevlendirilmelerine
- Yönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasına
Eyüp Hilmi Kayhan: Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye
Muharrem Hilmi Kayhan: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Murahhas Üye
Yakup Güngör: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mahmut Nedim Ölçer: Yönetim Kurulu Üyesi
Muzaffer Kayhan: Yönetim Kurulu Üyesi
Nazım Ekren: Bağımsız Üye
Kamil Ömer Bozer: Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852148
BIST
18:05113.612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.117,27
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
112.858
18:056,8529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0031
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8330
18:057,6724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0163
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7180
En Düşük
7,6528
18:05383,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 3,79
|Açılış
|: 383,68
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
384,25
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|MERIT
|22,48
|112.509
|% 9,98
|
|ULAS
|3,76
|9.489.642
|% 9,94
|
|DAGI
|5,76
|39.383.531
|% 9,92
|
|HALKB
|6,11
|1.179.074.668
|% 9,89
|
|HALKS
|4,37
|430.916
|% 9,80
|
|EGCYO
|1,44
|1.512.986
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.472.746
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|13.208.317
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|696.896
|% -9,96
|
|NIBAS
|9,58
|22.429.237
|% -9,96
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% -3,95
|
|ASELS
|32,72
|2.998.301.996
|% 0,37
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 2,46
|
|TCELL
|16,95
|2.123.122.277
|% 4,44
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 9,54
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% -3,95
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 9,54
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,85
|496.968.654
|% -2,63
|
|PETKM
|4,13
|963.708.971
|% 2,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4456
|8,4879
|% -0,55
|
|Frank
|7,1707
|7,2139
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8208
|1,8299
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|18,93
|
|Altın Gr.
|383
|383
|3,54
|
|Cumhuriyet
|2.491
|2.507
|20,70
|
|Tam
|2.557
|2.570
|19,20
|
|Yarım
|1.246
|1.257
|10,30
|
|Çeyrek
|625
|629
|5,10
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,64
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,04
|
|B. Petrol
|41,22
|41,22
|-0,29
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EKGYO, TTKOM
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, VAKBN, TCELL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1147, 71 artarak (% 1.10 ) 105, 735
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKIZ, UZERB, ARTI, DENGE, EGCEY, EGCYH, EGCYO
-
17:59
GRNYO, PRKAB, HALKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında