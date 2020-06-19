***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 18.06.2020 tarihinde saat 18:21'de yapılan Yönetim Kurulu Görev Dağılımı'na ilişkin açıklamada, ilgili yönetim kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanan Sn.Yakup Güngör sehven Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirtilmiştir. Yönetim kurulu görev dağılımı bu kapsamda düzeltilmiş şekilde başka hiç bir değişiklik yapılmadan tekrar gönderilmiştir.Yönetim Kurulumuz tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır:- Yönetim Kurulu kararlarının icrasının temin ve takibi, iş ve proje geliştirme faaliyetleri ve iştiraklerin koordinasyonu için Yönetim Kurulu üyeleri Muharrem H. Kayhan'ın ve E. Hilmi Kayhan'ın Murahhas Üye olarak görevlendirilmelerine- Yönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasınaEyüp Hilmi Kayhan: Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas ÜyeMuharrem Hilmi Kayhan: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Murahhas ÜyeYakup Güngör: Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıMahmut Nedim Ölçer: Yönetim Kurulu ÜyesiMuzaffer Kayhan: Yönetim Kurulu ÜyesiNazım Ekren: Bağımsız ÜyeKamil Ömer Bozer: Bağımsız Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852148BIST