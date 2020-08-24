***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇiğ süt hayvancılığı alanında faaliyet gösteren, Şirketimizin paylarının tamamına sahip olduğu Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nin ("Efeler Çiftliği") mevcut hissedarı Şirketimiz Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("SÖKTAŞ") yeni pay alma haklarının kısıtlanması ve SÖKTAŞ'ın çoğunluk hissedar olarak kalması şeklinde yapılacak sermaye artırımı yoluyla yatırımcı alınması amacıyla potansiyel yatırımcılar ile görüşülmeye başlanmıştır. Efeler Çiftliği 7.000 adet büyükbaş süt hayvanı mevcuduyla 765.000 m² alan üzerine kurulu Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük süt çiftliklerinden biridir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870786BIST