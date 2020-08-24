***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2020 08:32
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çiğ süt hayvancılığı alanında faaliyet gösteren, Şirketimizin paylarının tamamına sahip olduğu Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nin ("Efeler Çiftliği") mevcut hissedarı Şirketimiz Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("SÖKTAŞ") yeni pay alma haklarının kısıtlanması ve SÖKTAŞ'ın çoğunluk hissedar olarak kalması şeklinde yapılacak sermaye artırımı yoluyla yatırımcı alınması amacıyla potansiyel yatırımcılar ile görüşülmeye başlanmıştır. Efeler Çiftliği 7.000 adet büyükbaş süt hayvanı mevcuduyla 765.000 m² alan üzerine kurulu Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük süt çiftliklerinden biridir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870786
BIST
12:461.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.118
En Düşük
1.108
12:467,3684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0322
|Açılış
|: 7,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3684
En Düşük
7,2756
12:468,7210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0821
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7257
En Düşük
8,5516
12:46461,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,52
|Açılış
|: 461,34
|
|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
461,68
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler12:46
|EMKEL
|3,30
|8.642.953
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|3.880.478
|% 10,00
|
|TKURU
|96,90
|2.951.483
|% 9,99
|
|CRDFA
|6,28
|4.994.060
|% 9,98
|
|KENT
|337,30
|534.958
|% 9,98
|
|BURVA
|53,30
|308.127
|% -9,97
|
|MZHLD
|14,10
|139.632
|% -9,67
|
|ROYAL
|2,21
|223.999
|% -9,43
|
|DIRIT
|2,06
|6.563
|% -8,44
|
|FADE
|4,68
|7.394.990
|% -6,59
|
|PETKM
|4,13
|1.357.430.717
|% -1,43
|
|TUPRS
|84,50
|631.822.792
|% 1,93
|
|GUSGR
|6,28
|351.740.304
|% 4,15
|
|ZOREN
|2,61
|330.096.437
|% -0,38
|
|EKGYO
|1,96
|289.974.801
|% 0,51
|
|PETKM
|4,13
|1.357.430.717
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,96
|289.974.801
|% 0,51
|
|ZOREN
|2,61
|330.096.437
|% -0,38
|
|GSRAY
|2,86
|244.849.723
|% 7,52
|
|KRDMD
|3,04
|201.327.844
|% 0,00
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3655
|7,3684
|% 0,44
|
|Euro
|8,7180
|8,7210
|% 0,95
|
|Sterlin
|9,6420
|9,6903
|% 0,70
|
|Frank
|8,0692
|8,1178
|% 0,68
|
|Riyal
|1,9582
|1,9680
|% 0,41
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|6,97
|
|Altın Gr.
|461
|461
|3,38
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.117
|-18,00
|
|Tam
|3.059
|3.136
|19,00
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|9,19
|
|Çeyrek
|742
|759
|4,59
|
|Gümüş.Ons
|26,78
|26,82
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,03
|
|B. Petrol
|45,25
|45,25
|0,32
|