***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.10.2020 17:08
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.10.2020 / 24.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çiğ süt hayvancılığı alanında faaliyet gösteren bağlı ortaklığımız Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. ("Efeler Çiftliği"), Şirketimiz ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Tarım Hayvancılık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ("Fon") arasında Sermaye Taahhüdü ve Hissedarlar Sözleşmesi'nin ("Sözleşme") imzalandığını 13.10.2020 tarihinde duyurmuştuk.
Sözleşme çerçevesinde SÖKTAŞ'ın yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle Efeler Çiftliği'nin 82.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin, 15.619.048 TL tutarında artırılarak 97.619.048 TL'ye çıkarılması Efeler Çiftliği'nin Olağanüstü Genel Kurulu'nda bugün (20.10.2020) onaylanmış ve alınan Genel Kurul kararı Aydın Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil olmuştur.
Sözleşme koşulları kapsamında 16.780.952 TL tutarındaki kısmı emisyon primi, 15.619.048 TL tutarındaki kısmı sermaye olmak üzere Fon tarafından toplam 32.400.000,00 TL "Katılım Bedeli" bugün Efeler Çiftliği'ne ödenmiştir.
Sonuç olarak sermaye artışı sonrasında Fon bugün itibariyle Efeler Çiftliği sermayesinin toplam %16'sını temsil eden payların sahibi olmuştur. Şirketimizin sermaye artışı sonrasında Efeler Çiftliği'ndeki pay oranı %84'tür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882579
BIST
18:051.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,04
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.214
En Düşük
1.202
18:057,8714
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0073
|Açılış
|: 7,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
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7,9086
En Düşük
7,8635
18:059,3152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0397
|Açılış
|: 9,3100
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|Önceki Kapanış
|: 9,3000
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9,3428
En Düşük
9,2625
18:05483,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,95
|Açılış
|: 483,26
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|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,62
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSGY
|4,18
|78.409.527
|% 10,00
|
|USAK
|2,53
|377.494.253
|% 10,00
|
|GEDIK
|10,01
|48.777.480
|% 10,00
|
|KRSTL
|2,64
|49.915.120
|% 10,00
|
|IHLAS
|1,32
|351.183.255
|% 10,00
|
|MERKO
|19,44
|7.775.942
|% -10,00
|
|MERIT
|87,30
|1.438.516
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|726.174
|% -10,00
|
|TKURU
|349,70
|24.754.122
|% -9,99
|
|EMNIS
|30,46
|103.381
|% -9,99
|
|GARAN
|7,47
|2.018.867.777
|% -0,40
|
|SISE
|6,98
|2.002.869.206
|% 1,75
|
|SKBNK
|2,04
|945.802.768
|% 2,00
|
|ASELS
|18,18
|899.423.728
|% 0,44
|
|PETKM
|4,49
|770.631.493
|% 0,22
|
|SKBNK
|2,04
|945.802.768
|% 2,00
|
|ALBRK
|1,75
|580.830.827
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,38
|681.029.528
|% 3,03
|
|SISE
|6,98
|2.002.869.206
|% 1,75
|
|IHLAS
|1,32
|351.183.255
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8656
|7,8714
|% -0,09
|
|Euro
|9,3047
|9,3152
|% 0,43
|
|Sterlin
|10,1559
|10,2068
|% -0,12
|
|Frank
|8,6461
|8,6982
|% 0,32
|
|Riyal
|2,0926
|2,1031
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|6,35
|
|Altın Gr.
|483
|483
|0,77
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.240
|-17,00
|
|Tam
|3.175
|3.254
|-21,56
|
|Yarım
|1.535
|1.574
|-10,42
|
|Çeyrek
|770
|787
|-5,22
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,78
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,08
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|0,18
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Seans Raporu
18:05
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17:59KLNMA
Yüzde 8.92 oranında artışla 81.85 lira fiyatla işlem gören hissede 586, 249 adet işlem
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17:58BRKSN
Yüzde 7.94 oranında artışla 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 782, 948 adet işlem
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17:56PEGYO
Yüzde 9.86 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 365, 454 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 212 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 21, 038.00 milyon TL de
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17:54TIRE
Yüzde 4.06 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 969, 711 adet işlem