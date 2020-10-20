***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.10.2020 / 24.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇiğ süt hayvancılığı alanında faaliyet gösteren bağlı ortaklığımız Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. ("Efeler Çiftliği"), Şirketimiz ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Tarım Hayvancılık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ("Fon") arasında Sermaye Taahhüdü ve Hissedarlar Sözleşmesi'nin ("Sözleşme") imzalandığını 13.10.2020 tarihinde duyurmuştuk.Sözleşme çerçevesinde SÖKTAŞ'ın yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle Efeler Çiftliği'nin 82.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin, 15.619.048 TL tutarında artırılarak 97.619.048 TL'ye çıkarılması Efeler Çiftliği'nin Olağanüstü Genel Kurulu'nda bugün (20.10.2020) onaylanmış ve alınan Genel Kurul kararı Aydın Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil olmuştur.Sözleşme koşulları kapsamında 16.780.952 TL tutarındaki kısmı emisyon primi, 15.619.048 TL tutarındaki kısmı sermaye olmak üzere Fon tarafından toplam 32.400.000,00 TL "Katılım Bedeli" bugün Efeler Çiftliği'ne ödenmiştir.Sonuç olarak sermaye artışı sonrasında Fon bugün itibariyle Efeler Çiftliği sermayesinin toplam %16'sını temsil eden payların sahibi olmuştur. Şirketimizin sermaye artışı sonrasında Efeler Çiftliği'ndeki pay oranı %84'tür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882579BIST