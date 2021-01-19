***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2021 10:32
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.11.2020, 24.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %84 oranında bağlı ortaklığı Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nin (Efeler Çiftliği) halka arz çalışmalarının başlatılması ve akabinde yapılan aracı kurum yetkilendirme açıklamalarını takiben, Efeler Çiftliği'nin kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşmesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış olup, söz konusu başvuruya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun inceleme süreci devam etmektedir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903195
BIST
10:481.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 14,03
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.576
En Düşük
1.569
10:487,4515
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0216
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,4886
En Düşük
7,4408
10:489,0286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0074
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
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9,0561
En Düşük
9,0058
10:48440,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,46
|Açılış
|: 440,46
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
439,86
BIST En Aktif Hisseler10:46
|MERIT
|144,10
|1.433.219
|% 10,00
|
|KERVN
|1,65
|887.717
|% 10,00
|
|PKENT
|1.302,80
|1.970.132
|% 9,99
|
|TMPOL
|14,97
|13.062.395
|% 9,99
|
|SNKRN
|32,36
|393.530
|% 9,99
|
|TKURU
|297,00
|82.863
|% -10,00
|
|ATSYH
|9,00
|186.615
|% -5,26
|
|UMPAS
|2,76
|12.613
|% -4,17
|
|CMBTN
|490,00
|8.399.980
|% -3,90
|
|FENER
|43,34
|114.098.372
|% -3,30
|
|SISE
|8,13
|1.029.304.671
|% 4,23
|
|THYAO
|13,57
|862.285.697
|% 2,57
|
|KRDMD
|7,22
|637.357.865
|% -0,69
|
|EKGYO
|2,49
|302.580.135
|% -0,40
|
|EREGL
|15,80
|229.684.551
|% -0,94
|
|SISE
|8,13
|1.029.304.671
|% 4,23
|
|EKGYO
|2,49
|302.580.135
|% -0,40
|
|KRDMD
|7,22
|637.357.865
|% -0,69
|
|THYAO
|13,57
|862.285.697
|% 2,57
|
|YGYO
|2,17
|121.223.624
|% 9,60
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4517
|7,4559
|% -0,23
|
|Euro
|9,0249
|9,0316
|% -0,05
|
|Sterlin
|10,0945
|10,1451
|% -0,37
|
|Frank
|8,3242
|8,3744
|% -0,45
|
|Riyal
|1,9789
|1,9889
|% -0,44
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,48
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,19
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,04
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|0,45
|