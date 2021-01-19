***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.11.2020, 24.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %84 oranında bağlı ortaklığı Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nin (Efeler Çiftliği) halka arz çalışmalarının başlatılması ve akabinde yapılan aracı kurum yetkilendirme açıklamalarını takiben, Efeler Çiftliği'nin kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşmesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış olup, söz konusu başvuruya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun inceleme süreci devam etmektedir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903195BIST