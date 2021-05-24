***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.11.2020, 24.12.2020, 19.01.2021, 22.03.2021, 26.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %84 oranında bağlı ortaklığı Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nin ("Efeler Çiftliği") kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşmesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yaptığı başvurunun SPK'nın 19.03.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-3759 sayılı yazısı ile onaylandığını ve söz konusu esas sözleşme tadil metninin Efeler Çiftliği'nin 26.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından görüşülerek onaylandığını duyurmuştuk.Efeler Çiftliği'nin anılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar, 17.05.2021 tarihinde Aydın Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 24 Mayıs 2021 tarih ve 10333 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937518BIST