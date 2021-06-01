***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz hissedarlarından, E. Hilmi Kayhan'a ait şirketimiz sermayesinin %4,41'ini oluşturan 3.451.000 adet hisse, Muharrem H. Kayhan'a ait şirketimiz sermayesinin %4,34'ünü oluşturan 3.399.000 adet hisse olmak üzere toplamda Şirket sermayesinin %8,76'ini oluşturan 6.850.000 adet hissenin kurumsal yatırımcılara hisse başına 4.85 TL'den özel emirle satışı 31.05.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.33,2 milyon TL tutarındaki satış bedelinin 28 milyon TL'si Şirketin büyüme planları ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere Şirket bünyesinde bırakılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939237BIST