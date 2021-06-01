***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2021 09:19
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz hissedarlarından, E. Hilmi Kayhan'a ait şirketimiz sermayesinin %4,41'ini oluşturan 3.451.000 adet hisse, Muharrem H. Kayhan'a ait şirketimiz sermayesinin %4,34'ünü oluşturan 3.399.000 adet hisse olmak üzere toplamda Şirket sermayesinin %8,76'ini oluşturan 6.850.000 adet hissenin kurumsal yatırımcılara hisse başına 4.85 TL'den özel emirle satışı 31.05.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.
33,2 milyon TL tutarındaki satış bedelinin 28 milyon TL'si Şirketin büyüme planları ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere Şirket bünyesinde bırakılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939237
BIST
10:401.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,15
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.426
En Düşük
1.423
10:408,4945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5029
En Düşük
8,4778
10:4010,4028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0156
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4028
En Düşük
10,3676
10:40522,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,66
|Açılış
|: 522,17
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
523,29
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler10:38
|KONTR
|72,60
|9.546.086
|% 10,00
|
|BALAT
|6,58
|310.727
|% 9,85
|
|DERIM
|10,85
|4.666.569
|% 9,05
|
|VAKKO
|11,69
|10.058.727
|% 8,74
|
|INVEO
|131,20
|5.958.818
|% 8,43
|
|KUTPO
|33,04
|102.995.734
|% -8,53
|
|KERVN
|0,66
|21.780
|% -5,71
|
|ODAS
|2,19
|60.701.033
|% -5,19
|
|ISGSY
|9,46
|18.470.599
|% -5,02
|
|UZERB
|40,00
|30.840
|% -4,99
|
|GARAN
|8,06
|312.054.015
|% 0,88
|
|THYAO
|13,16
|166.454.113
|% -1,20
|
|KRDMD
|7,83
|126.306.442
|% -0,38
|
|KUTPO
|33,04
|102.995.734
|% -8,53
|
|TUPRS
|97,60
|90.234.816
|% 0,26
|
|GARAN
|8,06
|312.054.015
|% 0,88
|
|YKBNK
|2,19
|82.181.448
|% 1,86
|
|ODAS
|2,19
|60.701.033
|% -5,19
|
|TSKB
|1,35
|31.984.471
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,94
|40.523.962
|% -0,51
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4914
|8,4945
|% 0,03
|
|Euro
|10,3964
|10,4028
|% 0,15
|
|Sterlin
|12,0385
|12,0989
|% 0,04
|
|Frank
|9,4089
|9,4655
|% -0,00
|
|Riyal
|2,2550
|2,2663
|% -0,11
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.914
|7,16
|
|Altın Gr.
|522
|522
|1,39
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|28,34
|28,37
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,73
|0,06
|
|B. Petrol
|70,41
|70,41
|1,10
|
Seans Raporu
10:38
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Endeks 1, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 2, 279.00 milyon TL de
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10:49METUR
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