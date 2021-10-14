***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.10.2021 tarih ve 2021/45 sayılı toplantısında- Şirketimizin ana sözleşmesinde yazılı işlerle iştigal etmek üzere, Akdeniz Mahallesi, Halit Ziya Bulvarı, Kayhan İşhanı N42 İçkapı N41 Konak/İzmir adresinde şube açılmasına,- Şube Unvanının "Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İzmir Şubesi" olmasına,- Kurulacak olan şubeye ayrıca bir sermaye tahsis edilmeyip, sermayenin merkezden karşılanmasına,- Gerekli işlemlerin ikmalinekatılanların oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970891BIST