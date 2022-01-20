***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.11.2020, 24.12.2020, 19.01.2021, 22.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %84 oranında bağlı ortaklığı Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nin ("Efeler Çiftliği") halka arzına ilişkin yatırımcılarımızdan gelen yoğun sorular nedeniyle bilgilendirme yapılması gereği duyulmuştur.Efeler Çiftliği'nin halka arzına yönelik olarak kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşmesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ("SPK") onay alındığı ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin genel kurul kararının tescil edildiği önceki açıklamalarımızda belirtilmiştir.Aynı açıklamalar kapsamında, 22.03.2021 tarihli duyurumuz ile Efeler Çiftliği'nin halka arzının 2022 yılının başında yapılmasının planlanmakta olduğu belirtilmiştir. Halka arza yönelik çalışmalara halihazırda başlanmış olup, halka arz süreci planlanan şekilde yürütülmektedir. 31.12.2021 tarihli finansal tablolara göre hazırlanan başvuru evraklarının nihai hale getirilmesi sonrasında, izahname onayı alınması amacıyla SPK'ya başvurulması planlanmaktadır.Efeler Çiftliği'nin halka arzına ilişkin gelişmeler olması durumunda, kamuoyu ile bilgi paylaşılmaya devam edilecektir.Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995487BIST