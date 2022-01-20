***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2022 18:46
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.11.2020, 24.12.2020, 19.01.2021, 22.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %84 oranında bağlı ortaklığı Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nin ("Efeler Çiftliği") halka arzına ilişkin yatırımcılarımızdan gelen yoğun sorular nedeniyle bilgilendirme yapılması gereği duyulmuştur.
Efeler Çiftliği'nin halka arzına yönelik olarak kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşmesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ("SPK") onay alındığı ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin genel kurul kararının tescil edildiği önceki açıklamalarımızda belirtilmiştir.
Aynı açıklamalar kapsamında, 22.03.2021 tarihli duyurumuz ile Efeler Çiftliği'nin halka arzının 2022 yılının başında yapılmasının planlanmakta olduğu belirtilmiştir. Halka arza yönelik çalışmalara halihazırda başlanmış olup, halka arz süreci planlanan şekilde yürütülmektedir. 31.12.2021 tarihli finansal tablolara göre hazırlanan başvuru evraklarının nihai hale getirilmesi sonrasında, izahname onayı alınması amacıyla SPK'ya başvurulması planlanmaktadır.
Efeler Çiftliği'nin halka arzına ilişkin gelişmeler olması durumunda, kamuoyu ile bilgi paylaşılmaya devam edilecektir.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995487
BIST
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|Değişim
|: -1,36%
|| -27,87
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.066
En Düşük
1.984
18:0013,4248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0481
|Açılış
|: 13,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5500
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13,4248
En Düşük
13,3152
18:0015,1741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0301
|Açılış
|: 15,1700
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|Önceki Kapanış
|: 15,3600
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15,1741
En Düşük
15,0961
18:00788,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -6,98
|Açılış
|: 788,69
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|Önceki Kapanış
|: 795,77
|
802,08
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:00
|RODRG
|19,36
|2.566.891
|% 10,00
|
|KRTEK
|10,78
|82.594.996
|% 10,00
|
|PKENT
|325,80
|99.063.474
|% 9,99
|
|SANEL
|8,71
|6.624.486
|% 9,97
|
|KAPLM
|42,78
|46.878.048
|% 9,97
|
|UZERB
|66,00
|1.807.278
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,84
|4.486.872
|% -9,88
|
|ADEL
|31,24
|12.079.640
|% -8,87
|
|ANELE
|2,24
|65.224.565
|% -8,20
|
|QNBFL
|89,00
|635.326
|% -7,58
|
|THYAO
|28,10
|4.728.287.964
|% 2,55
|
|KRDMD
|12,65
|4.523.404.660
|% 2,85
|
|GARAN
|11,94
|3.802.599.503
|% -0,75
|
|YKBNK
|4,02
|3.633.479.076
|% -2,19
|
|PETKM
|8,86
|2.516.205.207
|% -3,49
|
|YKBNK
|4,02
|3.633.479.076
|% -2,19
|
|EKGYO
|2,40
|933.931.816
|% -2,83
|
|KRDMD
|12,65
|4.523.404.660
|% 2,85
|
|HALKB
|5,49
|1.790.893.348
|% 2,81
|
|GARAN
|11,94
|3.802.599.503
|% -0,75
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3396
|13,4065
|% 0,22
|
|Euro
|15,0896
|15,1788
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,0872
|18,1779
|% -0,81
|
|Frank
|14,4837
|14,5709
|% -0,86
|
|Riyal
|3,5459
|3,5637
|% -0,66
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|0,77
|
|Altın Gr.
|789
|789
|-7,08
|
|Cumhuriyet
|5.265
|5.344
|-10,00
|
|Tam
|5.241
|5.374
|-6,07
|
|Yarım
|2.533
|2.599
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,45
|10,48
|-0,04
|
|B. Petrol
|87,41
|87,41
|0,05
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Seans Raporu
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17:58AKFGY
Yüzde -9.88 oranında düşüşle 5.84 lira fiyatla işlem gören hissede 761, 171 adet işlem
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17:57KUTPO
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