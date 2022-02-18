***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.09.2021, 14.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Aydın iline bağlı Söke ilçesinde yer alan 140.000 m² açık alana kurulu tekstil üretim kampüsündeki fabrika binalarının çatılarına, 1,5 MW kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulacağını 13.09.2021 tarihinde duyurmuştuk.Şirketimiz ile ilişkili taraf olmayan başka bir şirket tarafından gerçekleştirilecek 1.173.575 $+KDV tutarındaki söz konusu yatırıma ilişkin "Elektrik Santrali Alan Tahsis, Kurulum, Kullanım ve Enerji Yönetimi Hizmet Sözleşmesi" imzalanmış olup, bu yatırıma ilişkin Şirketimizden herhangi bir nakit çıkışı olmayacaktır.Sözleşme kapsamında kurulu güç kapasitesi 1,9 MW'a çıkarılmış olup, bu sayede yıllık 3.300.000 kWh elektrik üretilecek ve yıllık tüketimimizin %20'si bu santralden karşılanacaktır.Santral ilk 7,5 yıl yatırımı yapacak olan şirket tarafından işletilecek olup, üretilecek elektrik üzerinden gelir paylaşımı yoluyla şirketimizin elektrik giderlerinden tasarruf sağlanacaktır. 7,5 yılın sonunda söz konusu santral tamamen Şirketimize devredilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002870BIST