***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.02.2022 18:41
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.09.2021, 14.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Aydın iline bağlı Söke ilçesinde yer alan 140.000 m² açık alana kurulu tekstil üretim kampüsündeki fabrika binalarının çatılarına, 1,5 MW kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulacağını 13.09.2021 tarihinde duyurmuştuk.
Şirketimiz ile ilişkili taraf olmayan başka bir şirket tarafından gerçekleştirilecek 1.173.575 $+KDV tutarındaki söz konusu yatırıma ilişkin "Elektrik Santrali Alan Tahsis, Kurulum, Kullanım ve Enerji Yönetimi Hizmet Sözleşmesi" imzalanmış olup, bu yatırıma ilişkin Şirketimizden herhangi bir nakit çıkışı olmayacaktır.
Sözleşme kapsamında kurulu güç kapasitesi 1,9 MW'a çıkarılmış olup, bu sayede yıllık 3.300.000 kWh elektrik üretilecek ve yıllık tüketimimizin %20'si bu santralden karşılanacaktır.
Santral ilk 7,5 yıl yatırımı yapacak olan şirket tarafından işletilecek olup, üretilecek elektrik üzerinden gelir paylaşımı yoluyla şirketimizin elektrik giderlerinden tasarruf sağlanacaktır. 7,5 yılın sonunda söz konusu santral tamamen Şirketimize devredilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002870
BIST
18:052.032
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 22,45
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.032
En Düşük
2.004
18:0513,6506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0688
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6561
En Düşük
13,5136
18:0515,4740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0168
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
18:05831,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,13
|Açılış
|: 831,33
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
833,16
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHAAS
|12,87
|9.037.670
|% 10,00
|
|ISBTR
|66.622,70
|2.731.531
|% 10,00
|
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.894.813
|% 9,97
|
|MERIT
|33,78
|36.537.382
|% 9,96
|
|CEOEM
|17,01
|37.813.963
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|7.879.007
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.418.351
|% -9,99
|
|MIPAZ
|5,53
|49.771.937
|% -9,93
|
|DZGYO
|2,78
|51.691.350
|% -9,45
|
|THYAO
|29,40
|3.900.371.841
|% 2,30
|
|KRDMD
|11,74
|1.252.883.471
|% 2,00
|
|EREGL
|28,34
|828.730.044
|% 1,07
|
|GARAN
|11,84
|757.019.854
|% 0,34
|
|SISE
|13,29
|750.715.389
|% 1,61
|
|YKBNK
|4,03
|724.228.482
|% 1,00
|
|ODAS
|1,36
|225.262.991
|% 5,43
|
|THYAO
|29,40
|3.900.371.841
|% 2,30
|
|KRDMD
|11,74
|1.252.883.471
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,33
|185.509.374
|% 1,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6466
|13,6506
|% 0,51
|
|Euro
|15,4628
|15,4740
|% 0,11
|
|Sterlin
|18,5042
|18,5970
|% 0,35
|
|Frank
|14,7773
|14,8663
|% 0,52
|
|Riyal
|3,6266
|3,6448
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-4,75
|
|Altın Gr.
|832
|832
|3,10
|
|Cumhuriyet
|5.525
|5.608
|28,00
|
|Tam
|5.496
|5.633
|26,82
|
|Yarım
|2.656
|2.725
|12,98
|
|Çeyrek
|1.332
|1.362
|6,49
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,01
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,56
|0,14
|
|B. Petrol
|92,37
|92,37
|-0,61
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