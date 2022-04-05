***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2022 18:25
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %84 oranında bağlı ortaklığı olan ve AB standartlarında üretim yapan Türkiye'nin en büyük çiğ süt üretim tesislerinden birisi Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş., tulum peyniri üretimine başlayarak bazı seçkin şarküterilerde ürünün satışına başlamıştır. Ağırlıklı olarak tanınmış ulusal süt sanayicilerine dökme çiğ süt satışı yapan Efeler Çiftliği paketli çiğ süt, pastörize süt ve taze kaşar peynirinden oluşan katma değerli ürün yelpazesini bu sayede daha da genişletmiştir.
Efeler Çiftliği 31 Aralık 2021 itibarıyla toplam 6.732 adet büyükbaş süt hayvanı mevcuduyla 766.000 m² alan üzerine kurulmuş tesislerinde büyükbaş süt hayvancılığı iş kolunda faaliyet göstermekte olup, 2021 yılında 24.907 ton çiğ süt satışı gerçekleştirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016043
BIST
18:052.326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 14,89
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.304
18:0514,7272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0486
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7356
En Düşük
14,6627
18:0516,0914
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0237
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,0836
18:05912,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,47
|Açılış
|: 912,09
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
920,19
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUSE
|150,70
|14.817.310
|% 10,00
|
|SODSN
|27,94
|684.668
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|4.972.665
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|37.393.392
|% 9,98
|
|BJKAS
|4,08
|77.830.769
|% 9,97
|
|CEOEM
|11,88
|85.850.542
|% -9,93
|
|LIDER
|18,65
|833.113.279
|% -9,02
|
|CASA
|100,20
|395.827
|% -6,36
|
|GRNYO
|2,35
|4.202.922
|% -6,00
|
|GZNMI
|46,40
|35.836.917
|% -4,84
|
|THYAO
|34,50
|6.152.700.898
|% 3,11
|
|ASELS
|26,02
|3.925.539.075
|% 2,68
|
|KRDMD
|15,81
|3.593.348.000
|% -0,25
|
|GARAN
|12,49
|3.342.449.015
|% -1,11
|
|SISE
|16,54
|2.928.768.353
|% 1,66
|
|ODAS
|1,91
|997.857.500
|% 7,30
|
|EKGYO
|2,59
|1.173.807.847
|% 3,19
|
|YKBNK
|4,21
|1.434.567.805
|% 0,00
|
|GARAN
|12,49
|3.342.449.015
|% -1,11
|
|AKBNK
|7,68
|2.015.344.220
|% -0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7236
|14,7343
|% 0,38
|
|Euro
|16,0845
|16,0929
|% -0,14
|
|Sterlin
|19,2423
|19,3389
|% 0,21
|
|Frank
|15,7915
|15,8867
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9132
|3,9328
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-6,37
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,42
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|-0,05
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,50
|