***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %84 oranında bağlı ortaklığı olan ve AB standartlarında üretim yapan Türkiye'nin en büyük çiğ süt üretim tesislerinden birisi Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş., tulum peyniri üretimine başlayarak bazı seçkin şarküterilerde ürünün satışına başlamıştır. Ağırlıklı olarak tanınmış ulusal süt sanayicilerine dökme çiğ süt satışı yapan Efeler Çiftliği paketli çiğ süt, pastörize süt ve taze kaşar peynirinden oluşan katma değerli ürün yelpazesini bu sayede daha da genişletmiştir.Efeler Çiftliği 31 Aralık 2021 itibarıyla toplam 6.732 adet büyükbaş süt hayvanı mevcuduyla 766.000 m² alan üzerine kurulmuş tesislerinde büyükbaş süt hayvancılığı iş kolunda faaliyet göstermekte olup, 2021 yılında 24.907 ton çiğ süt satışı gerçekleştirmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016043BIST