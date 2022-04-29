***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı olduğu Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) ile sendikalı çalışanlarımızın bağlı olduğu Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) arasında yürütülen XXVI. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi 28.04.2022 tarihinde tarafların anlaşması ile sonuçlanmış ve yeni dönem grup sözleşmesi 01.04.2022 tarihinden geçerli olmak üzere 36 ay süre ile yürürlüğe konulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025904BIST