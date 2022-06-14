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***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.06.2022 20:29
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.11.2020, 24.12.2020, 19.01.2021, 22.03.2021, 20.01.2022, 07.03.2022, 08.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

08.03.2022 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında Şirketimizin %84 oranında bağlı ortaklığı Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nin ("Efeler Çiftliği") halka arzına ilişkin başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yapıldığını duyurmuştuk. Söz konusu halka arz başvurumuzun mevcut aşamada uygun bulunmadığı hususu SPK'nın 14.06.2022 tarihli yazısı ile Şirketimize bugün (14.06.2022) tebliğ edilmiştir.
Tüm bu gelişmelerin yanı sıra yüksek enflasyon ortamının yarattığı mevcut ekonomik koşullar ve piyasa koşulları da göz önünde bulundurulduğunda, halka arz fiyatı ve yatırımcı talebi açısından daha elverişli bir ortamın oluşması durumunda yatırımcılarımızın menfaatini de gözeterek halka arz konusu tekrar değerlendirilecektir. Söktaş Grup olarak yatırımcılarımıza değer yaratma hedefimiz doğrultusunda AB standartlarında üretim yapan ve Türkiye'nin en büyük çiğ süt üretim tesislerinden birisi olan Efeler Çiftliği, çiğ süt ve katma değerli süt ürünleriyle karlı bir şekilde büyümeye devam edecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037309


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