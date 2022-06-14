***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.06.2022 20:29
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.11.2020, 24.12.2020, 19.01.2021, 22.03.2021, 20.01.2022, 07.03.2022, 08.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.03.2022 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında Şirketimizin %84 oranında bağlı ortaklığı Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nin ("Efeler Çiftliği") halka arzına ilişkin başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yapıldığını duyurmuştuk. Söz konusu halka arz başvurumuzun mevcut aşamada uygun bulunmadığı hususu SPK'nın 14.06.2022 tarihli yazısı ile Şirketimize bugün (14.06.2022) tebliğ edilmiştir.
Tüm bu gelişmelerin yanı sıra yüksek enflasyon ortamının yarattığı mevcut ekonomik koşullar ve piyasa koşulları da göz önünde bulundurulduğunda, halka arz fiyatı ve yatırımcı talebi açısından daha elverişli bir ortamın oluşması durumunda yatırımcılarımızın menfaatini de gözeterek halka arz konusu tekrar değerlendirilecektir. Söktaş Grup olarak yatırımcılarımıza değer yaratma hedefimiz doğrultusunda AB standartlarında üretim yapan ve Türkiye'nin en büyük çiğ süt üretim tesislerinden birisi olan Efeler Çiftliği, çiğ süt ve katma değerli süt ürünleriyle karlı bir şekilde büyümeye devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037309
BIST
17:592.509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,23
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:5917,2684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2976
En Düşük
17,1960
17:5918,0235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0318
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:591.004,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,34
|Açılış
|: 1.004,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.004,57
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MEGAP
|6,49
|54.787.782
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|54.787.782
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|15.765.834
|% 10,00
|
|MZHLD
|96,25
|4.306.873
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.435.261
|% 10,00
|
|ISGYO
|12,87
|222.735.039
|% -9,94
|
|TSGYO
|4,94
|5.764.214
|% -9,85
|
|TSKB
|2,20
|399.353.853
|% -7,17
|
|ULUUN
|18,30
|101.865.519
|% -6,78
|
|MOBTL
|1,76
|282.306.336
|% -5,88
|
|THYAO
|46,86
|4.598.744.608
|% -0,30
|
|SASA
|44,56
|2.418.479.679
|% 4,55
|
|EREGL
|30,42
|2.400.496.199
|% -2,31
|
|SISE
|21,94
|2.185.662.587
|% -0,99
|
|KRDMD
|13,03
|1.211.573.612
|% -0,91
|
|EKGYO
|2,58
|525.947.284
|% -0,39
|
|TSKB
|2,20
|399.353.853
|% -7,17
|
|YKBNK
|4,62
|806.220.440
|% -2,33
|
|MOBTL
|1,76
|282.306.336
|% -5,88
|
|ODAS
|2,85
|378.871.512
|% 1,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2667
|17,2792
|% 0,10
|
|Euro
|17,9809
|18,0065
|% 0,08
|
|Sterlin
|20,6450
|20,7486
|% -1,07
|
|Frank
|17,1834
|17,2869
|% -0,30
|
|Riyal
|4,5901
|4,6131
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-11,27
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|-3,98
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.669
|6.786
|-32,00
|
|Yarım
|3.274
|3.319
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.659
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,92
|20,95
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,04
|
|B. Petrol
|121
|121
|-1,37
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:58MOBTL
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 247, 622 adet işlem
-
17:57KUYAS
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 606, 664 adet işlem
-
17:56YGGYO
Yüzde -35.25 oranında düşüşle 18.61 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 29, 993.00 milyon TL de
-
17:55ISGYO
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 740, 653 adet işlem