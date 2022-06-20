***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.06.2022 18:22
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11'inci maddesi kapsamında, Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Ebgü Senem Demirkan'ın görevinden ayrılması sebebiyle 20.06.2022 tarihi itibarıyla Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip Özge Aydemir'in Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038321
BIST
18:052.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,87
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.511
18:0517,3445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0195
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
18:0518,2681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0826
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
18:051.024,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,24
|Açılış
|: 1.024,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|294,90
|177.735.223
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.205,50
|193.608.770
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|986.900
|% 10,00
|
|OLMK
|12,54
|31.613.441
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.890.900
|% 9,98
|
|SERVE
|25,00
|729.163
|% -7,95
|
|ISDMR
|23,60
|159.584.044
|% -5,98
|
|DOBUR
|44,44
|2.472.222
|% -5,89
|
|RAYSG
|12,00
|2.034.337
|% -5,44
|
|BRKO
|1,37
|2.221.723
|% -4,86
|
|THYAO
|50,85
|7.378.227.981
|% 5,54
|
|EREGL
|27,92
|4.765.165.740
|% -3,19
|
|SISE
|22,40
|2.027.170.629
|% 2,28
|
|SASA
|45,52
|1.667.521.756
|% -1,13
|
|TUPRS
|260,40
|1.254.991.923
|% -2,98
|
|ODAS
|3,09
|993.604.524
|% 5,46
|
|YKBNK
|4,87
|988.028.790
|% -0,20
|
|DOHOL
|4,07
|767.783.060
|% 2,78
|
|EREGL
|27,92
|4.765.165.740
|% -3,19
|
|EKGYO
|2,62
|395.847.526
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3344
|17,3445
|% 0,11
|
|Euro
|18,2446
|18,2681
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,1603
|21,2665
|% 0,22
|
|Frank
|17,8392
|17,9467
|% 0,33
|
|Riyal
|4,6041
|4,6272
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-1,57
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-17,00
|
|Tam
|6.789
|6.905
|-61,00
|
|Yarım
|3.333
|3.377
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.688
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,63
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 35, 901.00 milyon TL de
-
17:59IMASM
Yüzde 8.33 oranında artışla 52.80 lira fiyatla işlem gören hissede 203, 107 adet işlem
-
17:58KUTPO
Yüzde 6.19 oranında artışla 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 436, 383 adet işlem
-
17:57MNDRS
Yüzde 4.84 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 652, 552 adet işlem
-
17:56GUBRF
Yüzde 4.87 oranında artışla 75.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 612, 758 adet işlem