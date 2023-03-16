***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.04.2014, 14.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ücretlendirme Politikası'nın revize edilmesine ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında konu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine karar verilmiş olup, güncellenen Ücretlendirme Politikası ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125713BIST