***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2023 20:17
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.04.2014, 14.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ücretlendirme Politikası'nın revize edilmesine ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında konu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine karar verilmiş olup, güncellenen Ücretlendirme Politikası ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125713
BIST
18:055.230
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 108,01
|Açılış
|: 5.155
|
|Önceki Kapanış
|: 5.122
|
5.231
En Düşük
5.130
18:0519,0116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0223
|Açılış
|: 19,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2130
|
19,0116
En Düşük
18,9692
18:0520,1700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0311
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,1874
En Düşük
20,0865
18:051.172,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,26
|Açılış
|: 1.172,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.173,03
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AZTEK
|24,86
|78.090.123
|% 10,00
|
|MARKA
|11,77
|14.429.423
|% 10,00
|
|TBORG
|37,62
|2.532.842
|% 10,00
|
|BRKVY
|27,06
|41.475.107
|% 10,00
|
|GOKNR
|19,48
|1.251.913.382
|% 9,99
|
|PENTA
|23,30
|685.053.088
|% -8,84
|
|IDEAS
|29,24
|43.889.419
|% -7,47
|
|ALCTL
|67,55
|82.520.735
|% -6,31
|
|RAYSG
|19,39
|11.191.407
|% -5,41
|
|KLRHO
|18,85
|29.690.680
|% -4,46
|
|ASTOR
|59,00
|5.373.690.573
|% 9,97
|
|ISCTR
|14,70
|4.878.026.509
|% 0,55
|
|SASA
|115,50
|3.761.014.860
|% 1,05
|
|EREGL
|39,72
|3.689.293.061
|% 2,95
|
|THYAO
|132,20
|3.086.606.955
|% 0,99
|
|ISCTR
|14,70
|4.878.026.509
|% 0,55
|
|YKBNK
|11,36
|2.109.807.511
|% 2,16
|
|EKGYO
|7,21
|1.297.511.944
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,88
|2.223.782.807
|% 1,51
|
|KRDMD
|20,08
|2.003.698.820
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9969
|19,0011
|% 0,06
|
|Euro
|20,1057
|20,1305
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,9269
|23,0419
|% -0,07
|
|Frank
|20,3676
|20,4903
|% 0,01
|
|Riyal
|5,0409
|5,0662
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|1,00
|
|Altın Gr.
|1.171
|1.172
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|7.889
|8.008
|3,00
|
|Tam
|7.876
|7.987
|1,00
|
|Yarım
|3.861
|3.908
|0,00
|
|Çeyrek
|1.930
|1.954
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,72
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,71
|74,71
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 5, 174 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 55, 689.00 milyon TL de
-
17:59GOKNR
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.48 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 963, 850 adet işlem
-
17:58GESAN
Yüzde 7.30 oranında artışla 265.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 888, 273 adet işlem
-
17:57OZSUB
Yüzde 8.73 oranında artışla 17.81 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 916, 033 adet işlem
-
17:56BIMAS
Yüzde 4.59 oranında artışla 143.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 263, 843 adet işlem