***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPamuklu kumaş tedarikçisi olduğumuz dünyanın önde gelen moda markalarından Stella McCartney ve Şirketimizin, UNECE (Birleşmiş Milletler Ekonomik Komisyonu) ile birlikte yürütmekte olduğu "Sürdürülebilirlik Taahhüdü" projesi kapsamında Şirketimizin üretmiş olduğu kumaştan tasarlanan tişörtün üretimine ilişkin UNECE blok zinciri platformunun kurulduğunu memnuniyetle duyurmaktayız.Bu platform sayesinde rejeneratif pamuk tedarik zincirinde izlenebilir teknolojinin uygulanmasına dikkat çekilmekte, bu yolda diğer moda markalarına da önderlik edecek sertifikasyon ve standartlara dair şeffaf uygulamalar sunulmaktadır.Onarıcı kaynak kullanımının sadece modanın değil, dünyanın geleceği olduğuna inanan Şirketimiz, kurulduğu günden bu yana sektöründe sürdürülebilirlik alanında öncü uygulamalara imza atmış ve üretim süreçlerinde sürdürülebilirlik performansını iyileştirmeye yönelik devamlı adımlar atmıştır. Bu uygulama ile de dünya çapında ses getiren bir proje hayata geçirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165551BIST