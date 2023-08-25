***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun 25.08.2023 tarihli kararıyla oluşturulan Söktaş Grubu Etik Davranış Kurallar Yönetmeliği'ne ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189773BIST