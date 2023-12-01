***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.12.2023 12:00
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Lüks ve Premium moda markaları için pamuklu kumaş tasarlayan ve üreten Şirketimiz, 30 Kasım - 12 Aralık tarihleri arasında Dubai'de gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler 28. İklim Değişikliği Konferansı COP28'e katılacak olup, Stella McCartney'nin gerçekleştireceği enstalasyondaki tek Türk firma olacaktır.
Birleşmiş Milletler 28. İklim Değişikliği Konferansı Cop28'te, LVMH sponsorluğunda, sürdürülebilir moda için BM ile çalışmalar yürüten Stella McCartney'nin 12 gün boyunca halka açık bir enstalasyonu olacaktır. Enstalasyon kapsamında, Stella McCartney'nin birlikte çalıştığı, sürdürülebilirlik adına yenilikçi ürün yaratan iş ortaklarını sergileyeceği bir alan kurulacak olup, bu özel enstalasyona katılan tek Türk firması olan Şirketimiz, 3 Aralık'ta COP28 çerçevesinde detaylı bir workshop verecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221495
BIST
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12:328.029
En Düşük
|Değişim
|: 1,01%
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|Açılış
|: 8.071
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|Önceki Kapanış
|: 7.949
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8.019
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8.090
12:3228,9653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
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|Açılış
|: 28,8900
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|: 28,8200
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28,9653
En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 31,4300
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En Yüksek
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|: 1.907,16
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|Önceki Kapanış
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1.907,50
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler12:32
|BURVA
|86,35
|26.830.947
|% 10,00
|
|AZTEK
|148,60
|130.268.824
|% 9,99
|
|EKOS
|30,00
|199.430.160
|% 9,97
|
|DIRIT
|8,83
|971.035
|% 9,96
|
|SELGD
|16,47
|4.523.617
|% 9,95
|
|LIDER
|158,30
|178.328.905
|% -9,95
|
|HURGZ
|4,78
|118.999.509
|% -7,90
|
|POLTK
|15.512,50
|146.961.903
|% -7,28
|
|BRMEN
|4,92
|2.925.053
|% -6,99
|
|KSTUR
|1.870,00
|76.670
|% -6,97
|
|THYAO
|256,50
|4.823.631.836
|% 2,19
|
|BINHO
|277,50
|2.522.006.478
|% -5,69
|
|YKBNK
|19,85
|2.110.940.809
|% 3,39
|
|SASA
|52,50
|1.958.948.715
|% 5,25
|
|ISCTR
|22,00
|1.891.190.473
|% 2,61
|
|YKBNK
|19,85
|2.110.940.809
|% 3,39
|
|ISCTR
|22,00
|1.891.190.473
|% 2,61
|
|EKGYO
|7,41
|421.422.714
|% 0,54
|
|AKBNK
|34,72
|1.662.402.702
|% 3,21
|
|HEKTS
|22,96
|1.077.744.216
|% 2,96
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9553
|28,9653
|% 0,32
|
|Euro
|31,5785
|31,5918
|% 0,32
|
|Sterlin
|36,5608
|36,7442
|% 0,61
|
|Frank
|33,0274
|33,2263
|% 0,59
|
|Riyal
|7,7025
|7,7411
|% 0,38
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,39
|25,42
|% 0,66
|
|Platin
|938,20
|939,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.021,53
|1.026,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,56
|80,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.049,35
|2.049,62
|% 0,66
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