***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2024 18:55
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 15.01.2024 tarihli kararıyla Şirketimiz CFO'su Sayın Nihat Fadıl Erten'in Şirket Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Danışmanı olarak atanmasına, kendisinden boşalan pozisyona Sayın Zafer Mehmet Tuna'nın CFO olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240548
BIST
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18:058.044
En Düşük
|Değişim
|: 0,72%
|| 57,55
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
18:0530,0421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0559
|Açılış
|: 30,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,8955
18:0532,9930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0360
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,7662
18:051.984,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,98
|Açılış
|: 1.984,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.975,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGROT
|16,94
|301.151.145
|% 10,00
|
|IMASM
|13,64
|228.221.381
|% 10,00
|
|EKOS
|58,90
|1.653.150.532
|% 9,99
|
|ESCOM
|46,46
|37.903.944
|% 9,99
|
|VKING
|31,30
|54.954.561
|% 9,98
|
|DOGUB
|18,48
|199.664.419
|% -8,97
|
|PEGYO
|20,04
|296.198.805
|% -8,91
|
|METUR
|6,79
|55.130.780
|% -7,49
|
|BTCIM
|100,90
|245.647.216
|% -6,66
|
|SELGD
|21,30
|7.367.870
|% -6,08
|
|THYAO
|253,25
|8.802.777.034
|% 0,90
|
|KCHOL
|160,30
|5.910.909.267
|% 3,09
|
|AKBNK
|43,18
|5.682.826.504
|% -0,18
|
|ISCTR
|25,20
|4.732.887.935
|% -2,93
|
|YKBNK
|22,42
|4.323.627.983
|% -2,27
|
|YKBNK
|22,42
|4.323.627.983
|% -2,27
|
|ISCTR
|25,20
|4.732.887.935
|% -2,93
|
|EKGYO
|8,27
|1.193.970.980
|% 0,98
|
|AKBNK
|43,18
|5.682.826.504
|% -0,18
|
|ADESE
|2,26
|277.758.243
|% 9,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9161
|30,0482
|% -0,17
|
|Euro
|32,6595
|33,0262
|% 0,21
|
|Sterlin
|38,1301
|38,3213
|% -0,30
|
|Frank
|34,9642
|35,1748
|% -0,60
|
|Riyal
|7,9882
|8,0282
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,21
|23,25
|% 0,66
|
|Platin
|913,43
|916,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|970,44
|978,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,13
|78,13
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.054,61
|2.054,90
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DOFER
Yüzde 6.28 oranında artışla 32.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 497, 210 adet işlem
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17:58PASEU
Yüzde 5.46 oranında artışla 56.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 029, 630 adet işlem
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17:57BINHO
Yüzde 8.03 oranında artışla 336.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 317, 681 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, ASTOR, KCHOL
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 24 artarak (% 0.58 ) 7, 135