***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 15.01.2024 tarihli kararıyla Şirketimiz CFO'su Sayın Nihat Fadıl Erten'in Şirket Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Danışmanı olarak atanmasına, kendisinden boşalan pozisyona Sayın Zafer Mehmet Tuna'nın CFO olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240548BIST