***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz CCO'su Sn. Seyhan Aktemur'un 2019 yılından bu yana Avrupa Birliği'nin desteğiyle UNECE ( Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu ) tarafından, International Trade Center (ITC) ile ortaklaşa olarak, giyim ve ayakkabı sektöründe sürdürülebilirlik ve döngüsellik alanında izlenebilirlik ve şeffaflığı ilerletmek amacıyla yürütülen UNECE/The Sustainability Pledge ( Sürdürülebilirlik Taahhüdü) programının danışma kuruluna katıldığını gururla paylaşırız. Danışma kurulu, giyim ve ayakkabı sektöründeki değer zincirlerinin izlenebilirlik, şeffaflık, sürdürülebilirlik ve döngüsellik konularında harekete geçirilmesi çağrısına (2021) yanıt olarak ECE sekreteryasından alınan en iyi taahütleri seçmek, endüstri aktörleri ve paydaşlarla temel performans göstergeleri hakkında öneriler paylaşmak ve UNECE'nin The Sustainability Pledge raporuna geri bildirim sağlamak konularında kritik rol oynamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257121BIST