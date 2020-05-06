***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Yapılan Başvuru Hakkında (Açıklama tablosuna başvuru tarihi eklenerek tekrar gönderilmiş halidir.)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 96.000.000Mevcut Sermaye (TL) 40.120.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 78.234.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESKTS00010 0,85 0,808 95,00000 1,00 B Grubu B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 HamilineB Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 40.119.999,15 38.113.999,193 95,00000 1,00 B Grubu B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 40.120.000 38.114.000,000 95,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 05.05.2020Ek AçıklamalarAçıklama tablosuna başvuru tarihi eklenerek tekrar gönderilmiş halidir.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.04.2020 tarihli kararı çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurusu yapılan, Şirketimizin 96.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 40.120.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %95 oranında 38.114.000 TL artırılarak 78.234.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (05.05.2020) itibariyle başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842939BIST