***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin bedelli sermaye artırımının tamamlanması hakkında Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 96.000.000Mevcut Sermaye (TL) 40.120.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 78.234.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESKTS00010 0,85 0,808 95,00000 1,00 B Grubu B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 Hamiline A Grubu, SKTA4(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRSKTS00038B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 40.119.999,15 38.113.999,193 95,00000 1,00 B Grubu B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 Hamiline B Grubu, SKTAS(RÜÇHAN), TRRSKTS00046 112.257,17Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 40.120.000 38.114.000,000 95,00000 112.257,170Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 10.06.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 24.06.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 05.05.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 04.06.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 12.06.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 11.06.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarDaha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") açıklandığı üzere, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 38.114.000 Türk Lirası arttırılarak 78.234.000 Türk Lirası'na çıkarılması işlemi kapsamında ihraç edilen 38.114.000 TL nominal değerli payların rüçhan hakları, 10.06.2020 ile 24.06.2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmış ve rüçhan haklarının kullandırılmasından sonra kalan 112.257,17 TL nominal değerli paylar 29.06.2020 – 30.06.2020 tarihlerinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da tamamen satılmıştır.Sermaye artırımının tamamlanması üzerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu, 08.07.2020 tarihli toplantısında aşağıdaki hususları karara bağlamıştır:1. Şirketimizin 96.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 40.120.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 78.234.000 TL ye artırılması işlemi kapsamında artırılan 38.114.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında(i) Yeni pay alma hakkı kullanma süresi (10.06.2020 ile 24.06.2020) içinde kullanılan rüçhan haklarından 18.433.750,95 TL,(ii) Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan 112.257,17 TL nominal değerli paylar 29.06.2020-30.06.2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulmuş ve ilgili payların tamamının satış işlemi 29.06.2020 tarihi itibariyle tamamlanmış olup, bu satış işleminden 286.255,79 TL,(iii) 19.568.000 TL ise pay sahiplerinden Muharrem Hilmi Kayhan, Eyüp Hilmi Kayhan, Leyla Kayhan Elbirlik, Muzaffer Turgut Kayhan, Zeynep Kayhan Kantaşı, Yaşar Baran Kayhan, Arife Seyda Kayhan, Berna Kayhan ve Kayhan Holding A.Ş.'nin daha önce nakden koymuş olduğu sermaye avansı ve nakit borcun mahsubu dolayısıyla sağlanmış olup, toplam nihai nakit girişi 18.720.006,74 TL olarak gerçekleşmiştir.2. Sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının bildirilmesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6 ıncı maddesinin ekte yer alan yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuruda bulunulmasına ve Kurul'un uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine ve3. Sermaye artırımının tamamlanması sonrası gerekli her türlü iş ve işlemin ilgili merciler nezdinde yerine getirilmesine karar verilmiştir.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857356BIST