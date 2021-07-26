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***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.07.2021 18:28



***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 10.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.07.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 350.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 78.234.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 153.800.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESKTS00010 0,85 0,821 96,58971 1,00 B Grubu B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 Hamiline
B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 78.233.999,15 75.565.999,179 96,58971 1,00 B Grubu B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 78.234.000 75.566.000,000 96,58971

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 28.06.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 10.06.2021 tarih ve 2021/28 sayılı yönetim kurulu kararının aşağıdaki şekilde güncellenmesine karar verilmiştir.
Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve oybirliği ile karara bağlamıştır.
Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 78.234.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 45.523.878 TL tutarının nakden, 30.042.122 TL tutarının ise Şirketimiz ortaklarından Kayhan Holding A.Ş., Eyüp Hilmi Kayhan ve Muharrem Hilmi Kayhan'ın (18.024.476 TL'si Kayhan Holding A.Ş., 6.762.522 TL'si Eyüp Hilmi Kayhan ve 5.255.124 TL'si ise Muharrem Hilmi Kayhan'ın aktardığı tutarlardan oluşmaktadır.) önceden Şirketimize aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirketimiz borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 75.566.000 TL artırılarak 153.800.000 TL'ye çıkarılmasına, Artırılan 75.566.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek 7.556.600.000 adet payın tamamının 0,01 TL (Bir Kuruş) nominal bedelli hamiline yazılı imtiyazsız B grubu pay olarak ihraç edilmesine, Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve pay sahiplerine yeni pay alma haklarının 0,01 TL nominal değerli her bir pay için 0,01 TL fiyattan (toplam 1 TL nominal değerli 1 lot pay için 1 TL nominal değer üzerinden) nominal değer üzerinden kullandırılmasına, Yeni pay alma hakları kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, Süresi içinde yeni pay alma hakkını kullanan A grubu pay sahipleri ve B grubu pay sahiplerine yeni pay alma hakları karşılığında B grubu hamiline yazılı pay verilmesine, Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise, kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satılmasına, Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben satılamayan paylar olması halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği madde 25/1,(a) hükmü çerçevesinde, satılamayan payların 6 (altı) iş günü içinde iptal edilmesine, Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, Sermaye artırımı işlemleri kapsamında İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesine, Sermaye artırımı için SPK, Borsa İstanbul A.Ş., MKK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., ticaret sicil müdürlüğü, noter ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine, gerekli bildirim, başvuru ve diğer iş ve işlemlerin yapılmasına ve izahname, satış duyurusu, sözleşme, taahhütname, vekaletname, başvuru belgeleri, beyan, dilekçe ve sair evrakların imzalanması da dahil bu karar kapsamında yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yapılmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951866


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