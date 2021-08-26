***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımında Kullanılmayan Rüçhan Hakkı TutarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.07.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 350.000.000Mevcut Sermaye (TL) 78.234.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 153.800.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESKTS00010 0,85 0,821 96,58971 1,00 B Grubu B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 Hamiline A Grubu, SKTA3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRSKTS00053B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 78.233.999,15 75.565.999,179 96,58971 1,00 B Grubu B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 Hamiline B Grubu, SKTAS(RÜÇHAN), TRRSKTS00061 269.903,862Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 78.234.000 75.566.000,000 96,58971 269.903,862Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 11.08.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 25.08.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 28.06.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 05.08.2021Ödeme Tarihi 13.08.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 12.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 78.234.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %96,58971 oranında 75.566.000 TL artırılarak 153.800.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının kullanımı 11.08.2021 tarihinde başlayıp 25.08.2021 tarihinde sona ermiştir. Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 269.903,862 TL olup, kalan paylar 31.08.2021 – 01.09.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, nominal bedelinde altında kalmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Satışa sunulacak payların tamamının satışının 2 iş gününden önce tamamlanması durumunda satış sona erdirilecektir. Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte bilginize sunulmuştur. Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) (www.kap.org.tr), Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin internet sitesi (www.soktasgroup.com) ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinden (www.infoyatirim.com) ulaşılması mümkündür.Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960549BIST