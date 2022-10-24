***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz ve Bedelli Sermaye ArtırımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.10.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 350.000.000Mevcut Sermaye (TL) 153.800.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 300.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESKTS00010 0,85 0,431 50,71521 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESKTS00010 HamilineB Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 153.799.999,15 77.999.999,569 50,71521 B Grubu B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 153.800.000 78.000.000,000 50,71521İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 6.841.935,91Yedek Akçeler (TL) 8.865.680,85Değer Artış Fonları (TL) 61.131.195,12Özel Fonlar (TL) 1.141.084Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 20.104,12Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESKTS00010 0,85 0,377 44,34330 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESKTS00010 HamilineB Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 153.799.999,15 68.199.999,623 44,34330 1,00 B Grubu B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 153.800.000 68.200.000,000 44,34330Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve toplantıya katılanların oybirliği ile karara bağlamıştır:1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 153.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 68.200.000 TL (%44,34) nakit karşılığı (bedelli) ve 78.000.000 TL (%50,71) iç kaynaklardan karşılanarak toplam 146.200.000 TL artırılarak 300.000.000 TL'ye çıkarılmasına,2. Bedelli olarak yapılan toplam 68.200.000 TL sermaye artışının, 40.900.000 TL kısmının nakden, kalan 27.300.000 TL'nin ise iş bu Yönetim Kurulu kararın alınmasından önce farklı zamanlarda Şirketimiz ortaklarından Kayhan Holding A.Ş., Eyüp Hilmi Kayhan ve Muharrem Hilmi Kayhan'ın (16.239.497 TL'si Kayhan Holding A.Ş., 6.164.285 TL'si Eyüp Hilmi Kayhan ve 4.896.218 TL'si ise Muharrem Hilmi Kayhan'ın aktardığı tutarlardan oluşmaktadır.) daha sonrasında Şirketimiz sermayesine eklenerek sermayesinin daha güçlü hale gelmesinin sağlanması amacıyla aktarmış oldukları nakit borç tutarları nedeniyle oluşan Şirketimiz borçlarına mahsubu suretiyle karşılanmasına,3. İç kaynaklardan karşılanacak toplam 78.000.000 TL sermaye artışının, 6.841.935,91 TL kısmının Hisse Senedi İhraç Primleri, 20.104,12 TL kısmının Diğer Sermaye Yedekleri, 8.865.680,85 TL kısmının Olağanüstü Yedekler-Serbest Yedek Akçeler, 61.131.195,12 TL kısmının Özel Fonlar (KVK 5/1-E Kapsamında) ve kalan 1.141.084,00 TL kısmının Özel Fonlar (ARGE Teşvikleri)'den karşılanmasına,4. Artırılan 146.200.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek 14.620.000.000 adet payın tamamının 0,01 TL (Bir Kuruş) nominal bedelli hamiline yazılı imtiyazsız B grubu pay olarak ihraç edilmesine,5. Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve pay sahiplerine yeni pay alma haklarının 0,01 TL nominal değerli her bir pay için 0,01 TL fiyattan (toplam 1 TL nominal değerli 1 lot pay için 1 TL nominal değer üzerinden) nominal değer üzerinden kullandırılmasına,6. Yeni pay alma hakları kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,7. Süresi içinde yeni pay alma hakkını kullanan A grubu pay sahipleri ve B grubu pay sahiplerine yeni pay alma hakları karşılığında B grubu hamiline yazılı pay verilmesine,8. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise, kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Bors