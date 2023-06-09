***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Yapılan Başvuru OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 350.000.000Mevcut Sermaye (TL) 153.800.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 222.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESKTS00010 0,85 B Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESKTS00010 HamilineB Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 153.799.999,15 B Grubu B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 153.800.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESKTS00010 0,85 0,377 44,34330 1,00 B Grubu B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 HamilineB Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 153.799.999,15 68.199.999,623 44,34330 1,00 B Grubu B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 153.800.000 68.200.000,000 44,34330Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 25.10.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 08.06.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarihli kararı çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurusu yapılan, Şirketimizin 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 153.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %44,3433 oranında 68.200.000 TL artırılarak 222.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurunun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2023 tarih ve 2023/32 sayılı Bülteni ile onaylandığı duyurulmuştur. SPK tarafından onaylanan izahname KAP'ta ayrıca duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157522BIST