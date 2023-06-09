***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.06.2023 09:07
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Yapılan Başvuru Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 350.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 153.800.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 222.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESKTS00010 0,85 B Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESKTS00010 Hamiline
B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 153.799.999,15 B Grubu B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 153.800.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESKTS00010 0,85 0,377 44,34330 1,00 B Grubu B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 Hamiline
B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 153.799.999,15 68.199.999,623 44,34330 1,00 B Grubu B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 153.800.000 68.200.000,000 44,34330
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 25.10.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 08.06.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarihli kararı çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurusu yapılan, Şirketimizin 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 153.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %44,3433 oranında 68.200.000 TL artırılarak 222.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurunun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2023 tarih ve 2023/32 sayılı Bülteni ile onaylandığı duyurulmuştur. SPK tarafından onaylanan izahname KAP'ta ayrıca duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157522
BIST