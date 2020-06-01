***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
01.06.2020 17:02
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 96.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 40.120.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %95 oranında 38.114.000 TL artırılarak 78.234.000 TL'ye artırımından elde edilmesi planlanan fonun kullanımına ilişkin olarak VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan ve 05.05.2020 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurduğumuz rapor ekteki şekilde güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848130
BIST
16:58107.061
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 1.540,92
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.193
En Düşük
106.357
16:586,8251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0048
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8269
En Düşük
6,7931
16:587,5963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0303
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
16:58380,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,04
|Açılış
|: 380,28
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.369.004
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|252.173
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|381.385
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|173.239
|% 9,99
|
|IDGYO
|4,85
|7.630.478
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|302.601
|% -10,00
|
|CMENT
|26,50
|7.164.023
|% -7,08
|
|AYCES
|25,42
|541.170
|% -6,13
|
|CMBTN
|69,00
|2.919.371
|% -5,67
|
|ULUUN
|8,96
|42.851.974
|% -3,97
|
|GARAN
|7,96
|984.671.997
|% 1,79
|
|ASELS
|31,22
|950.213.271
|% 3,45
|
|THYAO
|12,81
|804.231.238
|% 1,67
|
|GSRAY
|3,62
|674.478.275
|% 6,78
|
|EKGYO
|1,56
|557.401.169
|% 6,12
|
|EKGYO
|1,56
|557.401.169
|% 6,12
|
|GSRAY
|3,62
|674.478.275
|% 6,78
|
|YKBNK
|2,37
|347.418.369
|% 2,16
|
|GUSGR
|3,50
|441.262.697
|% 4,17
|
|CEMAS
|1,19
|150.296.076
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4501
|8,4925
|% 0,64
|
|Frank
|7,0698
|7,1123
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8123
|1,8214
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|3,88
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,00
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.503
|29,20
|
|Tam
|2.537
|2.575
|25,90
|
|Yarım
|1.238
|1.261
|20,40
|
|Çeyrek
|619
|629
|7,50
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,18
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|0,06
|
|B. Petrol
|37,53
|37,53
|-0,31
|