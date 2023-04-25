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***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

25.04.2023 19:09
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımı


***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 153.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 68.200.000 TL (%44,34) nakit karşılığı (bedelli) artırılarak 222.000.000 TL'ye çıkarılmasına nedeniyle artırılacak 68.200.000 TL nominal değerli paylarının ihraç ve  halka arzından elde edilmesi planlanan fonun kullanımına ilişkin olarak VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan ve 25.10.2022 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurduğumuz rapor ekteki şekilde güncellenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140968


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