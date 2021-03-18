***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviEYÜP HİLMİ KAYHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 27.03.1984 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Murahhas Üye Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Hayır 13.39 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiMUHARREM HİLMİ KAYHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 21.03.1982 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Murahhas Üye Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Hayır 11.45 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiYAKUP GÜNGÖR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 09.04.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı / Üyeliği / Danışmanlık Evet 0 Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi Üye/ Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyeMAHMUT NEDİM ÖLÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.04.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği / Danışmanlık Evet 0 Bağımsız Üye Değil - Evet -MUZAFFER KAYHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 08.05.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yöneticilik Hayır 0 Bağımsız Üye Değil - -NAZIM EKREN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 30.05.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği / Öğretim Üyeliği Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844847 Değerlendirildi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıKAMİL ÖMER BOZER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 30.05.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliğl Yönetim Kurulu Üyeliğl Hayır 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844847 Değerlendirildi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı /Denetimden Sorumlu Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919129BIST