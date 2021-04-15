***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No:54 09200 Söke, AydınÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No:54 09200 Söke, Aydınr Caddesi No:54 09200 Söke, Aydın +90 (256) 518 22 55 +90 (256) 518 45 39Asmalı Mescit Mahallesi Minare Sokak No:11/A 34420 Beyoğlu, İstanbul +90 (212) 293 02 03 +90 (212) 293 02 04Halit Ziya Bulvarı Kayhan İş Hanı No:42 Kat:4 Daire:401 Konak, İzmir - -Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviEYÜP HİLMİ KAYHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 27.03.1984 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Murahhas Üye Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Hayır 13.39 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiMUHARREM HİLMİ KAYHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 21.03.1982 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Murahhas Üye Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Hayır 11.45 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Yeni İş Geliştirme Komitesi ÜyesiYAKUP GÜNGÖR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 09.04.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı / Üyeliği / Danışmanlık Evet Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi / Yeni İş Geliştirme Komitesi Başkan YardımcısıMAHMUT NEDİM ÖLÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.04.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği / Danışmanlık Evet Bağımsız Üye Değil - Evet -MUZAFFER KAYHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 08.05.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yöneticilik Hayır Bağımsız Üye Değil - -NAZIM EKREN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 30.05.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği / Öğretim Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919130 Değerlendirildi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıARZU ASLAN KESİMER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 14.04.2021 İcrada Görevli Değil - Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919130 Değerlendirildi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Yeni İş Geliştirme Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928654BIST