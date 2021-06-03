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***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.06.2021 18:21



***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EYÜP HİLMİ KAYHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 27.03.1984 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Murahhas Üye Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Evet 8.98 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MUHARREM HİLMİ KAYHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 21.03.1982 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Murahhas Üye Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Evet 7.11 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Yeni İş Geliştirme Komitesi Üyesi
YAKUP GÜNGÖR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 09.04.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı / Üyeliği / Danışmanlık Evet Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi / Yeni İş Geliştirme Komitesi Başkan Yardımcısı
MAHMUT NEDİM ÖLÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.04.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği / Danışmanlık Evet Bağımsız Üye Değil - Evet -
MUZAFFER KAYHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 08.05.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yöneticilik Evet Bağımsız Üye Değil - -
NAZIM EKREN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 30.05.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği / Öğretim Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919130 Değerlendirildi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
ARZU ASLAN KESİMER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 14.04.2021 İcrada Görevli Değil - Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919130 Değerlendirildi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Yeni İş Geliştirme Komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939956


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