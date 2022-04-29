***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetim 21.03.1982 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Görevli Üye Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Evet 7.22 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi / Yeni İş Geliştirme Komitesi ÜyesiYAKUP GÜNGÖR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 09.04.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı / Üyeliği / Danışmanlık Evet Bağımsız Üye Değil - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi / Yeni İş Geliştirme Komitesi Başkan Yardımcısı / Kurumsal Sürdürülebilirlik Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi ÜyesiMUZAFFER KAYHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 08.05.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yöneticilik Evet Bağımsız Üye Değil - Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiLEYLA KAYHAN ELBİRLİK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 21.04.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliğl Öğretim Üyeliği / Yönetim Kurulu Üyeliği / Şirket Yöneticiliği Hayır 0.55 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Yeni İş Geliştirme Komitesi Üyesi / Kurumsal Sürdürülebilirlik Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi ÜyesiZEYNEP KAYHAN KANTAŞI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 21.04.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliğl Yönetim Kurulu Üyeliği / Şirket Yöneticiliği Hayır 0.02 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Yeni İş Geliştirme Komitesi Üyesi / Kurumsal Sürdürülebilirlik Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi ÜyesiNAZIM EKREN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 30.05.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği / Öğretim Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013531 Değerlendirildi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıARZU ASLAN KESİMER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 14.04.2021 İcrada Görevli Değil - Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013531 Değerlendirildi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Yeni İş Geliştirme Komitesi Başkanı / Kurumsal Sürdürülebilirlik Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi Başkan Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025897BIST