***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.04.2022 18:43
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetim 21.03.1982 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Görevli Üye Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Evet 7.22 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi / Yeni İş Geliştirme Komitesi Üyesi
YAKUP GÜNGÖR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 09.04.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı / Üyeliği / Danışmanlık Evet Bağımsız Üye Değil - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi / Yeni İş Geliştirme Komitesi Başkan Yardımcısı / Kurumsal Sürdürülebilirlik Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi Üyesi
MUZAFFER KAYHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 08.05.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yöneticilik Evet Bağımsız Üye Değil - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
LEYLA KAYHAN ELBİRLİK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 21.04.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliğl Öğretim Üyeliği / Yönetim Kurulu Üyeliği / Şirket Yöneticiliği Hayır 0.55 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Yeni İş Geliştirme Komitesi Üyesi / Kurumsal Sürdürülebilirlik Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi Üyesi
ZEYNEP KAYHAN KANTAŞI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 21.04.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliğl Yönetim Kurulu Üyeliği / Şirket Yöneticiliği Hayır 0.02 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Yeni İş Geliştirme Komitesi Üyesi / Kurumsal Sürdürülebilirlik Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi Üyesi
NAZIM EKREN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 30.05.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği / Öğretim Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013531 Değerlendirildi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
ARZU ASLAN KESİMER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 14.04.2021 İcrada Görevli Değil - Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013531 Değerlendirildi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Yeni İş Geliştirme Komitesi Başkanı / Kurumsal Sürdürülebilirlik Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi Başkan Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025897
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,8667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0771
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8681
En Düşük
14,7579
18:0515,6984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1402
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7178
En Düşük
15,5143
18:05908,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 7,64
|Açılış
|: 908,00
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGSER
|23,76
|87.065.862
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|39.027.267
|% 10,00
|
|ARENA
|14,30
|27.035.790
|% 10,00
|
|OYAYO
|7,81
|8.317.083
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.118.363
|% 9,96
|
|LIDER
|22,86
|86.712.409
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|38.035.771
|% -9,98
|
|FORMT
|1,39
|18.808.424
|% -8,55
|
|DAGHL
|23,48
|10.466.820
|% -6,60
|
|TKFEN
|19,65
|665.857.992
|% -6,34
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 1,88
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 2,32
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,38
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,82
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% -0,81
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% -4,13
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8055
|14,8667
|% 0,52
|
|Euro
|15,6373
|15,6984
|% 0,90
|
|Sterlin
|18,6181
|18,7115
|% 1,39
|
|Frank
|15,2142
|15,3058
|% 0,43
|
|Riyal
|3,9445
|3,9643
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|10,02
|
|Altın Gr.
|911
|911
|10,57
|
|Cumhuriyet
|6.081
|6.172
|100,00
|
|Tam
|6.057
|6.208
|105,91
|
|Yarım
|2.928
|3.003
|51,23
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|25,62
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,84
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,97
|-0,05
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,33
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 27 artarak (% 0.01 ) 2, 707
-
17:58XU100
Endeks 2, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 31, 484.00 milyon TL de
-
17:57KORDS
Yüzde 4.48 oranında artışla 45.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 235, 117 adet işlem
-
17:56KNFRT
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 207, 284 adet işlem
-
17:54UFUK
Yüzde 9.95 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 745 adet işlem