***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksCumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No:109 09200 Söke, Aydın +90 (256) 518 22 55 +90 (256) 518 45 39Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi Torun Center D Blok No:74D İç Kapı No:14 Şişli, İstanbul +90 (212) 293 02 03 +90 (212) 293 02 04İsmet Kaptan Mah.Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10 İç Kapı No:11 Konak, İzmir - -Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Hamiline 0,01 TRY 0.85 TRY 0 Kar Payı İmtiyazı İşlem GörmüyorB Hamiline 0,01 TRY 221999999.15 TRY 100 Yoktur İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174345BIST