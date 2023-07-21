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***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.07.2023 18:45
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No:109 09200 Söke, Aydın +90 (256) 518 22 55 +90 (256) 518 45 39
Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi Torun Center D Blok No:74D İç Kapı No:14 Şişli, İstanbul +90 (212) 293 02 03 +90 (212) 293 02 04
İsmet Kaptan Mah.Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10 İç Kapı No:11 Konak, İzmir - -

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Hamiline 0,01 TRY 0.85 TRY 0 Kar Payı İmtiyazı İşlem Görmüyor
B Hamiline 0,01 TRY 221999999.15 TRY 100 Yoktur İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174345


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SDTTR 180,40 1.584.584.454 % 10,00  
YEOTK 145,20 1.078.158.765 % 10,00  
BFREN 6.029,80 325.122.419 % 10,00  
ESCAR 123,20 227.479.570 % 10,00  
OYAYO 30,80 36.598.185 % 10,00  
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Dolar 26,9346 26,9401 % 0,72  
Euro 29,9729 29,9793 % 0,43  
Sterlin 34,5279 34,7011 % 0,58  
Frank 30,9838 31,1705 % 0,75  
Riyal 7,1590 7,1949 % 0,66  
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18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.963 1.964 -5,90  
Altın Gr. 1.700 1.700 5,38  
Cumhuriyet 11.380 11.552 -114,00  
Tam 11.110 11.255 -54,00  
Yarım 5.555 5.654 -26,00  
Çeyrek 2.777 2.827 -13,00  
Gümüş.Ons 24,67 24,70 -0,07  
Gümüş Gr. 21,34 21,36 0,05  
B. Petrol 80,62 80,62 1,00  
Seans Raporu 18:00
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