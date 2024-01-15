***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.01.2024 18:55
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nihat Fadıl Erten Şirket Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Danışmanı 0 256 518 22 55 ortakiliskileri@soktas.com.tr Yoktur
Özge Aydemir Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 20.06.2022 0 256 518 22 55 ortakiliskileri@soktas.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 204846 - 700774
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUZAFFER TURGUT KAYHAN GENEL MÜDÜR İş Adamı / İş Kadını GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Yönetim Kurulu Üyeliği
YAŞAR BARAN KAYHAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İş Adamı / İş Kadını GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Yönetim Kurulu Üyeliği
NİHAT FADIL ERTEN ŞİRKET GENEL SEKRETERİ ve YÖNETİM KURULU DANIŞMANI Üst Düzey Yönetici CFO
ZAFER MEHMET TUNA CFO Üst Düzey Yönetici - Yönetim Kurulu Üyeliği
SEYHAN AKTEMUR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI / CCO Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240552
BIST