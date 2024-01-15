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***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.01.2024 18:55
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nihat Fadıl Erten Şirket Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Danışmanı 0 256 518 22 55 ortakiliskileri@soktas.com.tr Yoktur
Özge Aydemir Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 20.06.2022 0 256 518 22 55 ortakiliskileri@soktas.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 204846 - 700774

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUZAFFER TURGUT KAYHAN GENEL MÜDÜR İş Adamı / İş Kadını GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Yönetim Kurulu Üyeliği
YAŞAR BARAN KAYHAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İş Adamı / İş Kadını GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Yönetim Kurulu Üyeliği
NİHAT FADIL ERTEN ŞİRKET GENEL SEKRETERİ ve YÖNETİM KURULU DANIŞMANI Üst Düzey Yönetici CFO
ZAFER MEHMET TUNA CFO Üst Düzey Yönetici - Yönetim Kurulu Üyeliği
SEYHAN AKTEMUR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI / CCO Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YARDIMCISI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240552


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AGROT 16,94 301.151.145 % 10,00  
IMASM 13,64 228.221.381 % 10,00  
EKOS 58,90 1.653.150.532 % 9,99  
ESCOM 46,46 37.903.944 % 9,99  
VKING 31,30 54.954.561 % 9,98  
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Dolar 29,9161 30,0482 % -0,17  
Euro 32,6595 33,0262 % 0,21  
Sterlin 38,1070 38,2982 % -0,36  
Frank 34,9417 35,1522 % -0,66  
Riyal 7,9830 8,0231 % -0,24  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,22 23,25 % 0,66  
Platin 914,75 916,82 % 0,66  
Paladyum 974,06 976,13 % 0,66  
Brent Pet. 78,16 78,16 % 0,66  
Altın Ons 2.054,88 2.055,24 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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