***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoNihat Fadıl Erten Şirket Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Danışmanı 0 256 518 22 55 ortakiliskileri@soktas.com.tr YokturÖzge Aydemir Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 20.06.2022 0 256 518 22 55 ortakiliskileri@soktas.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 204846 - 700774Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUZAFFER TURGUT KAYHAN GENEL MÜDÜR İş Adamı / İş Kadını GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Yönetim Kurulu ÜyeliğiYAŞAR BARAN KAYHAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İş Adamı / İş Kadını GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Yönetim Kurulu ÜyeliğiNİHAT FADIL ERTEN ŞİRKET GENEL SEKRETERİ ve YÖNETİM KURULU DANIŞMANI Üst Düzey Yönetici CFOZAFER MEHMET TUNA CFO Üst Düzey Yönetici - Yönetim Kurulu ÜyeliğiSEYHAN AKTEMUR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI / CCO Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YARDIMCISIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240552BIST