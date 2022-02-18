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***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

18.02.2022 23:44
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Hayır (No)
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-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/02/2022
Karar Sayısı
3
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE  PİYASASI  KURULU'NUN
II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş, Denetim Komitesi tarafından 18.02.2022 tarihinde ve Yönetim Kurulu tarafından 18.02.2022 tarihinde onaylanmış  Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ"i uyarınca,  Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış olan, konsolide finansal tablo ve dipnotlarının, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun ve SPK'nın Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamındaki açıklamaları da içeren Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun,
- Tarafımızca incelendiğini,
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide mali tablolar ile dipnotlarının ve yönetim kurulu faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
beyan ederiz.
  
Saygılarımızla,
  
Nazım Ekren
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
  
K.Ömer Bozer
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
  
N. Fadıl Erten                                                                      
CFO




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003011


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Tam 5.496 5.633 26,82  
Yarım 2.656 2.725 12,98  
Çeyrek 1.332 1.362 6,49  
Gümüş.Ons 23,89 23,94 0,08  
Gümüş Gr. 10,48 10,50 0,08  
B. Petrol 93,63 93,63 0,65  
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