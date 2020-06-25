***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
25.06.2020 16:54
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 96.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 40.120.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %95 oranında 38.114.000 TL artırılarak 78.234.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının kullanımı 10.06.2020 tarihinde başlayıp 24.06.2020 tarihinde sona ermiştir. Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 112.257,17 TL olup, kalan paylar 29.06.2020 – 30.06.2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, nominal bedelinde altında kalmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte bilginize sunulmuştur. Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na Kamuyu Aydınlatma Platformu'dan (KAP), Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret www.kap.org.tr A.Ş.'nin internet sitesi www.soktasgroup.com ve Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinden (www.gedik.com) ulaşılması mümkündür.
Yeni pay alma haklarının kullanılması ve kalan payların halka arz edilerek satılması sonrasında satılmayan kısım için satın alma taahhüdünde bulunulmamıştır. Bu nedenle satılamayan paylar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25.1(a) maddesi uyarınca satış süresinin sona ermesini takiben 6 iş günü içinde iptal edilecektir.
Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852907
BIST
18:05114.139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -309,96
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
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114.975
En Düşük
113.420
18:056,8562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 6,8700
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|Önceki Kapanış
|: 6,8710
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6,8599
En Düşük
6,8301
18:057,7030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
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|Açılış
|: 7,7050
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|Önceki Kapanış
|: 7,7250
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7,7264
En Düşük
7,6676
18:05388,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,66
|Açılış
|: 388,92
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|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|483.214
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|259.116.165
|% 9,98
|
|ISBIR
|1.127,00
|1.147.424
|% 9,95
|
|AKSUE
|11,06
|28.707.143
|% 9,94
|
|GEREL
|5,22
|34.689.576
|% 9,89
|
|HALKS
|4,16
|1.213.697
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|146.713.185
|% -9,83
|
|ISATR
|293.500,00
|293.500
|% -9,69
|
|EKIZ
|9,48
|2.978.384
|% -8,05
|
|GUSGR
|4,33
|1.104.760.536
|% -7,87
|
|GUSGR
|4,33
|1.104.760.536
|% -7,87
|
|GARAN
|8,22
|1.039.256.256
|% 0,37
|
|ODAS
|2,28
|959.330.572
|% 3,17
|
|HALKB
|6,29
|943.050.983
|% 2,61
|
|TKFEN
|17,37
|917.141.661
|% 4,20
|
|CEMAS
|1,45
|690.003.044
|% 1,40
|
|ODAS
|2,28
|959.330.572
|% 3,17
|
|IEYHO
|0,92
|375.092.215
|% 3,37
|
|IHLGM
|1,61
|578.498.037
|% 5,23
|
|EKGYO
|1,88
|579.611.796
|% -1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4823
|8,5248
|% -0,04
|
|Frank
|7,2031
|7,2465
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8223
|1,8315
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|2,08
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,62
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.541
|4,70
|
|Tam
|2.593
|2.607
|6,80
|
|Yarım
|1.260
|1.275
|3,30
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,79
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|0,06
|
|B. Petrol
|41,01
|41,01
|0,70
|
Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -321, 41 kaybederek (% -0.24 ) 132, 269
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17:58XU100
Endeks 114, 151 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 16, 609.00 milyon TL de
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17:54YGYO
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 0.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 212, 870 adet işlem
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17:53XU100
Endeks 114, 294 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 16, 465.00 milyon TL de
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17:53GLRYH
Yüzde -6.98 oranında düşüşle 12.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 643, 652 adet işlem