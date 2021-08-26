***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
26.08.2021 13:58
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 78.234.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %96,58971 oranında 75.566.000 TL artırılarak 153.800.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının kullanımı 11.08.2021 tarihinde başlayıp 25.08.2021 tarihinde sona ermiştir. Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 269.903,862 TL olup, kalan paylar 31.08.2021 – 01.09.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, nominal bedelinde altında kalmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte bilginize sunulmuştur. Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na Kamuyu Aydınlatma Platformu'dan (KAP) (www.kap.org.tr), Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin internet sitesi www.soktasgroup.com ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinden (www.infoyatirim.com) ulaşılması mümkündür.
Yeni pay alma haklarının kullanılması ve kalan payların halka arz edilerek satılması sonrasında satılmayan kısım için satın alma taahhüdünde bulunulmamıştır. Bu nedenle satılamayan paylar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25.1(a) maddesi uyarınca satış süresinin sona ermesini takiben 6 iş günü içinde iptal edilecektir.
Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildir
17:551.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,82
|Açılış
|: 1.451
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|Önceki Kapanış
|: 1.449
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1.457
En Düşük
1.444
17:558,3541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0339
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
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8,4072
En Düşük
8,3473
17:559,8487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
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|Açılış
|: 9,8550
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|Önceki Kapanış
|: 9,8500
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9,8983
En Düşük
9,8344
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,48
|Açılış
|: 486,62
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
481,85
BIST En Aktif Hisseler17:53
|DESA
|10,12
|6.962.674
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|3.208.920
|% 10,00
|
|KENT
|192,80
|1.075.462
|% 9,98
|
|ALCAR
|339,80
|126.062.065
|% 9,97
|
|YAPRK
|34,00
|47.793.194
|% 9,96
|
|SUMAS
|93,90
|1.017.300
|% -9,97
|
|EDATA
|12,13
|6.837.742
|% -9,95
|
|UTPYA
|20,30
|287.596
|% -7,31
|
|UFUK
|22,30
|134.591
|% -7,01
|
|GESAN
|23,28
|628.162.216
|% -5,44
|
|GARAN
|9,51
|994.149.750
|% 0,74
|
|THYAO
|12,62
|754.692.047
|% -1,33
|
|GESAN
|23,28
|628.162.216
|% -5,44
|
|KRDMD
|7,67
|584.917.959
|% 1,46
|
|PETKM
|6,23
|473.842.796
|% 2,47
|
|YKBNK
|2,54
|423.958.060
|% 0,40
|
|ODAS
|1,47
|211.614.752
|% 0,68
|
|GARAN
|9,51
|994.149.750
|% 0,74
|
|KARSN
|3,89
|369.044.792
|% 6,58
|
|PETKM
|6,23
|473.842.796
|% 2,47
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3478
|8,3515
|% -0,44
|
|Euro
|9,8445
|9,8494
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,4819
|11,5395
|% 0,25
|
|Frank
|9,1159
|9,1708
|% 0,20
|
|Riyal
|2,2231
|2,2343
|% -0,26
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|14,65
|
|Altın Gr.
|486
|486
|2,93
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.266
|17,00
|
|Tam
|3.202
|3.284
|19,25
|
|Yarım
|1.547
|1.589
|9,31
|
|Çeyrek
|776
|794
|4,66
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,97
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,06
|
|B. Petrol
|71,41
|71,41
|1,23
|
Seans Raporu
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17:58INFO
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KRDMD, SAHOL
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 23 artarak (% 0.10 ) 1, 283
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KENT, ISBIR, YAPRK, AKFGY, DESA, YYAPI, BALAT