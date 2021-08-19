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***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

19.08.2021 10:30



***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Migros Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
20/08/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar

Şirketimizin %84 oranında bağlı ortaklığı olan ve  AB standartlarında üretim yapan Türkiye'nin en büyük çiğ süt üretim tesislerinden birisi Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş., mevcut çiğ süt üretiminin yanında pastörize süt üretimine başlayarak ürün yelpazesini genişletme yolunda önemli bir adım atmıştır.
Mevcut durumda ürettiği çiğ sütü çeşitli ulusal süt markalarına ve 2017 yılından bu yana 2 litrelik ambalajlarda başta Migros ve Macrocenter marketler olmak üzere 300'den fazla noktada perakende olarak doğrudan satan Efeler Çiftliği, 1 litrelik ambalajlardaki yeni ürünü olan pastörize sütü Migros Ticaret A.Ş. mağazalarında satmak üzere yeni bir anlaşma imzalamıştır. 
Efeler Çiftliği 30 Haziran 2021 itibarıyla toplam 6.672 adet büyükbaş süt hayvanı mevcuduyla 766.000 m² alan üzerine kurulmuş tesislerinde büyükbaş süt hayvancılığı iş kolunda faaliyet göstermekte olup, 2021 yılının ilk 6 ayında 13.054 ton çiğ süt satışı gerçekleştirmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959212


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DMSAS 8,04 114.687.850 % 17,03  
PENTA 90,35 16.085.415 % 16,88  
DOBUR 23,28 2.692.759 % 14,23  
KTSKR 52,25 92.889.462 % 12,03  
ESCAR 20,24 92.224.499 % 10,78  
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Sterlin 11,6260 11,6843 % 0,34  
Frank 9,2504 9,3061 % 0,79  
Riyal 2,2659 2,2772 % 0,87  
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16:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.784 -4,51  
Altın Gr. 489 489 3,84  
Cumhuriyet 3.245 3.294 12,00  
Tam 3.229 3.311 12,24  
Yarım 1.561 1.602 5,92  
Çeyrek 783 801 2,96  
Gümüş.Ons 23,31 23,35 -0,18  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 0,01  
B. Petrol 66,62 66,62 -1,61  
Seans Raporu 16:54
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