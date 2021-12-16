Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

16.12.2021 10:01
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Migros Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
30/12/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar

Şirketimizin %84 oranında bağlı ortaklığı olan ve  AB standartlarında üretim yapan Türkiye'nin en büyük çiğ süt üretim tesislerinden birisi Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş., mevcut çiğ süt üretimi ve pastörize süt üretiminin yanı sıra kaşar peyniri üretimine başlayarak, 600 gramlık ambalajlardaki yeni ürünü olan kaşar peynirini Migros Ticaret A.Ş., Macrocenter mağazalarında ve seçkin şarküterilerde satmak üzere yeni bir anlaşma imzalamıştır.
Efeler Çiftliği 30 Eylül 2021 itibarıyla toplam 6.792 adet büyükbaş süt hayvanı mevcuduyla 766.000 m² alan üzerine kurulmuş tesislerinde büyükbaş süt hayvancılığı iş kolunda faaliyet göstermekte olup, 2021 yılının ilk 9 ayında 19.007 ton çiğ süt satışı gerçekleştirmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983649


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.279
Değişim :  5,38% |  116,29
Açılış :  2.183  
Önceki Kapanış :  2.162  
En Yüksek
2.279 En Düşük
2.176
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 6.063,30 3.826.982 % 10,00  
SUMAS 93,50 1.347.500 % 10,00  
POLTK 590,70 30.023.731 % 10,00  
TETMT 302,50 8.834.381 % 10,00  
YBTAS 15.290,00 363.917 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,6400 15,6989 % 6,04  
Euro 17,7200 17,8003 % 6,47  
Sterlin 20,7981 20,9024 % 6,35  
Frank 16,9762 17,0785 % 6,54  
Riyal 4,1638 4,1847 % 5,92  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.796 1.796 18,15  
Altın Gr. 904 905 59,15  
Cumhuriyet 5.925 6.015 339,00  
Tam 5.896 6.049 342,25  
Yarım 2.850 2.926 165,55  
Çeyrek 1.429 1.463 82,78  
Gümüş.Ons 22,40 22,43 0,34  
Gümüş Gr. 11,27 11,30 0,79  
B. Petrol 75,04 75,04 1,16  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru