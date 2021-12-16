***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
16.12.2021 10:01
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Migros Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
30/12/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Şirketimizin %84 oranında bağlı ortaklığı olan ve AB standartlarında üretim yapan Türkiye'nin en büyük çiğ süt üretim tesislerinden birisi Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş., mevcut çiğ süt üretimi ve pastörize süt üretiminin yanı sıra kaşar peyniri üretimine başlayarak, 600 gramlık ambalajlardaki yeni ürünü olan kaşar peynirini Migros Ticaret A.Ş., Macrocenter mağazalarında ve seçkin şarküterilerde satmak üzere yeni bir anlaşma imzalamıştır.
Efeler Çiftliği 30 Eylül 2021 itibarıyla toplam 6.792 adet büyükbaş süt hayvanı mevcuduyla 766.000 m² alan üzerine kurulmuş tesislerinde büyükbaş süt hayvancılığı iş kolunda faaliyet göstermekte olup, 2021 yılının ilk 9 ayında 19.007 ton çiğ süt satışı gerçekleştirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983649
BIST
18:052.279
En Yüksek
|Değişim
|: 5,38%
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|: 2.183
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|6.063,30
|3.826.982
|% 10,00
|
|SUMAS
|93,50
|1.347.500
|% 10,00
|
|POLTK
|590,70
|30.023.731
|% 10,00
|
|TETMT
|302,50
|8.834.381
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.290,00
|363.917
|% 10,00
|
|DOBUR
|135,20
|18.798.769
|% -9,99
|
|HEDEF
|6,16
|137.309.582
|% -9,94
|
|VANGD
|6,35
|88.826.451
|% -6,48
|
|MERKO
|5,22
|56.026.892
|% -6,45
|
|SEKUR
|18,50
|75.401.890
|% -5,90
|
|SISE
|17,71
|6.578.189.263
|% 9,12
|
|GARAN
|12,41
|4.582.294.395
|% 3,50
|
|KRDMD
|12,34
|4.141.219.987
|% 6,29
|
|THYAO
|25,12
|3.657.675.618
|% 6,98
|
|EREGL
|33,60
|2.820.134.485
|% 8,53
|
|YKBNK
|4,00
|2.178.195.373
|% 4,44
|
|EKGYO
|2,77
|1.423.848.483
|% 6,13
|
|TSKB
|1,80
|873.822.075
|% 9,76
|
|SKBNK
|1,27
|539.516.116
|% 4,10
|
|SISE
|17,71
|6.578.189.263
|% 9,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|15,6400
|15,6989
|% 6,04
|
|Euro
|17,7200
|17,8003
|% 6,47
|
|Sterlin
|20,7981
|20,9024
|% 6,35
|
|Frank
|16,9762
|17,0785
|% 6,54
|
|Riyal
|4,1638
|4,1847
|% 5,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.796
|1.796
|18,15
|
|Altın Gr.
|904
|905
|59,15
|
|Cumhuriyet
|5.925
|6.015
|339,00
|
|Tam
|5.896
|6.049
|342,25
|
|Yarım
|2.850
|2.926
|165,55
|
|Çeyrek
|1.429
|1.463
|82,78
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,30
|0,79
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|B. Petrol
|75,04
|75,04
|1,16
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