***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
03.10.2022 09:06
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
03/10/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Şirketimizin %84 oranında bağlı ortaklığı olan ve AB standartlarında üretim yapan Türkiye'nin en büyük çiğ süt üretim tesislerinden birisi Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş., perakende süt ürünlerinden olan Efeler Çiftliği ambalajlı çiğ süt, pastörize süt ve taze kaşar peyniri ürünlerinin Carrefour mağazalarında satışına başlanması amacıyla Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ile sözleşme imzalamıştır. Söz konusu ürünler İstanbul, İzmir, Bodrum ve Kuşadası'nda toplam 104 mağazada tüketiciye sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066499
BIST
11:093.464
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 72,26
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.409
11:0918,5814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0313
|Açılış
|: 18,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
11:0918,3611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1341
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4007
En Düşük
18,1735
11:091.021,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,72
|Açılış
|: 1.021,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.021,92
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler11:09
|BALAT
|10,70
|15.301
|% 9,18
|
|SASA
|77,80
|1.584.735.427
|% 9,12
|
|AKSA
|65,40
|261.830.390
|% 9,00
|
|ZOREN
|4,23
|165.072.793
|% 7,91
|
|RAYSG
|14,80
|2.095.789
|% 7,56
|
|KIMMR
|10,95
|33.857
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,99
|297.959
|% -6,98
|
|INFO
|12,07
|15.610.376
|% -4,96
|
|ULUFA
|4,32
|22.637.953
|% -4,00
|
|SILVR
|26,08
|4.567.593
|% -3,91
|
|THYAO
|81,10
|2.862.105.867
|% 4,44
|
|SASA
|77,80
|1.584.735.427
|% 9,12
|
|AKBNK
|12,82
|1.466.566.783
|% 3,30
|
|VAKBN
|7,99
|1.385.088.243
|% 4,86
|
|SISE
|27,68
|1.160.583.363
|% 1,99
|
|VAKBN
|7,99
|1.385.088.243
|% 4,86
|
|EKGYO
|4,23
|679.786.033
|% -0,24
|
|YKBNK
|8,09
|1.156.771.128
|% 4,12
|
|HALKB
|8,21
|1.120.191.919
|% 7,04
|
|TSKB
|2,68
|333.369.954
|% 1,13
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5713
|18,5814
|% 0,17
|
|Euro
|18,3486
|18,3611
|% 0,74
|
|Sterlin
|21,0953
|21,2010
|% 0,75
|
|Frank
|18,6872
|18,7997
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9278
|4,9525
|% 0,16
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|7,94
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|7,50
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.813
|6.880
|7,00
|
|Yarım
|3.320
|3.361
|4,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.681
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,95
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,52
|12,54
|0,18
|
|B. Petrol
|89,22
|89,22
|0,36
|
Seans Raporu
11:09
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-
11:24SMRTG
Yüzde 5.72 oranında artışla 75.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 917, 384 adet işlem
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11:23YEOTK
Yüzde 5.98 oranında artışla 27.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 562, 033 adet işlem
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11:22BARMA
Yüzde 6.04 oranında artışla 53.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 703, 812 adet işlem
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11:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 96, 74 artarak (% 2.60 ) 3, 817
-
11:20
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi VAKBN, EKGYO, TRKCM