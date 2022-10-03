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***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

03.10.2022 09:06
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
03/10/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar

Şirketimizin %84 oranında bağlı ortaklığı olan ve  AB standartlarında üretim yapan Türkiye'nin en büyük çiğ süt üretim tesislerinden birisi Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş., perakende süt ürünlerinden olan Efeler Çiftliği ambalajlı çiğ süt, pastörize süt ve taze kaşar peyniri ürünlerinin Carrefour mağazalarında satışına başlanması amacıyla Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ile sözleşme imzalamıştır. Söz konusu ürünler İstanbul, İzmir, Bodrum ve Kuşadası'nda toplam 104 mağazada tüketiciye sunulacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066499


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Cumhuriyet 6.685 6.786 62,00  
Tam 6.813 6.880 7,00  
Yarım 3.320 3.361 4,00  
Çeyrek 1.663 1.681 2,00  
Gümüş.Ons 20,93 20,95 0,23  
Gümüş Gr. 12,52 12,54 0,18  
B. Petrol 89,22 89,22 0,36  
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