***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır:Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'ye Nazım Ekren'in Başkan ve Kamil Ömer Bozer'in Üye olarak atanmasına,Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak Kamil Ömer Bozer'in, Komite Üyeleri olarak Muharrem H.Kayhan, Yakup Güngör ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Ebgü Senem Demirkan'ın atanmasına,Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak Nazım Ekren'in, Komite Üyeleri olarak E.Hilmi Kayhan ve Yakup Güngör'ün atanmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851871BIST