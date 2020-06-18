***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
18.06.2020 18:21
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'ye Nazım Ekren'in Başkan ve Kamil Ömer Bozer'in Üye olarak atanmasına,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak Kamil Ömer Bozer'in, Komite Üyeleri olarak Muharrem H.Kayhan, Yakup Güngör ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Ebgü Senem Demirkan'ın atanmasına,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak Nazım Ekren'in, Komite Üyeleri olarak E.Hilmi Kayhan ve Yakup Güngör'ün atanmasına,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851871
BIST
18:05112.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 1.554,66
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.676
En Düşük
111.117
18:056,8622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0242
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8622
En Düşük
6,8330
18:057,6992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7281
En Düşük
7,6835
18:05380,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,07
|Açılış
|: 380,07
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
383,28
En Düşük
378,73
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.133,00
|2.311.718
|% 10,00
|
|KSTUR
|46,20
|98.167
|% 10,00
|
|BAYRK
|9,26
|9.368.546
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|172.972.088
|% 9,97
|
|MTRYO
|2,54
|100.527.248
|% 9,96
|
|RTALB
|36,08
|147.878.398
|% -9,98
|
|GLRYH
|15,52
|58.523.353
|% -9,98
|
|YONGA
|26,02
|320.256
|% -9,97
|
|EKIZ
|12,85
|3.274.577
|% -9,95
|
|TACTR
|6,21
|1.439.210
|% -9,87
|
|KRDMD
|3,04
|2.338.166.651
|% 8,96
|
|TCELL
|16,23
|1.260.472.671
|% 9,96
|
|ASELS
|32,60
|990.530.298
|% 2,39
|
|TKFEN
|16,40
|923.179.969
|% 3,67
|
|PETKM
|4,04
|828.798.291
|% 4,39
|
|KRDMD
|3,04
|2.338.166.651
|% 8,96
|
|EKGYO
|1,90
|574.726.731
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,33
|358.540.202
|% -1,48
|
|IHLGM
|1,55
|392.485.616
|% 0,65
|
|PETKM
|4,04
|828.798.291
|% 4,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4977
|8,5403
|% -0,81
|
|Frank
|7,1860
|7,2293
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-3,35
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.487
|0,20
|
|Tam
|2.537
|2.552
|0,30
|
|Yarım
|1.236
|1.247
|0,10
|
|Çeyrek
|620
|624
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|17,38
|17,42
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,30
|41,30
|0,59
|
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