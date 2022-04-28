***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır:*Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'ye Nazım Ekren'in Başkan ve Arzu Aslan Kesimer'in Üye olarak atanmasına,*Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak Arzu Aslan Kesimer'in ve Komite Üyeleri olarak Korkmaz İlkorur, Leyla Kayhan Elbirlik, Zeynep Kayhan Kantaşı, Nazım Ekren ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Ebgü Senem Demirkan'ın atanmasına,*Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak Nazım Ekren'in, Komite Üyeleri olarak Korkmaz İlkorur, Eyüp Hilmi Kayhan, Muharrem Hilmi Kayhan, Yakup Güngör ve Muzaffer Kayhan'ın atanmasına,*Yeni İş Geliştirme Komitesi'ne Arzu Aslan Kesimer'in Başkan, Yakup Güngör'ün Başkan Yardımcısı ve Muharrem Hilmi Kayhan, Leyla Kayhan Elbirlik ve Zeynep Kayhan Kantaşı'nın Üye olarak atanmasına,*Şirketimiz tüm katmanlarında kurumsal sürdürülebilirliğin geliştirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Kurumsal Sürdürülebilirlik Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi'nin kurulmasına, ekte yer alan Kurumsal Sürdürülebilirlik Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi'nin Çalışma Esasları'nın onaylanmasına,*Kurumsal Sürdürülebilirlik Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi'ne Korkmaz İlkorur'un Başkan, Arzu Aslan Kesimer'in Başkan Yardımcısı, Yakup Güngör, Leyla Kayhan Elbirlik ve Zeynep Kayhan Kantaşı'nın Üye olarak atanmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025094BIST