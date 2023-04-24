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***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

24.04.2023 21:31
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır:
*Sermaye Piyasası Kurulu'nun  Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'ye  Nurgün Eyüboğlu'nun Başkan ve Arzu Aslan Kesimer'in üye olarak atanmasına,
*Sermaye Piyasası Kurulu'nun  Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak  Arzu Aslan Kesimer'in ve Komite  Üyeleri olarak Korkmaz İlkorur, Leyla Kayhan Elbirlik, Zeynep Kayhan  Kantaşı, Nurgün Eyüboğlu ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Özge  Aydemir'in atanmasına,
*Sermaye Piyasası Kurulu'nun  Kurumsal Yönetim Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca oluşturulan  Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak Nurgün Eyüboğlu'nun,  Komite Üyeleri olarak Korkmaz İlkorur, Eyüp Hilmi Kayhan, Muharrem Hilmi  Kayhan, Yakup Güngör ve Muzaffer Kayhan'ın atanmasına,
*Yeni İş Geliştirme  Komitesi'ne Arzu Aslan Kesimer'in Başkan, Yakup Güngör'ün Başkan  Yardımcısı ve Muharrem Hilmi Kayhan, Leyla Kayhan Elbirlik ve Zeynep  Kayhan Kantaşı'nın Üye olarak atanmasına,
*Kurumsal Sürdürülebilirlik  Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi'ne Nurgün Eyüboğlu'nun Başkan, Arzu  Aslan Kesimer'in Başkan Yardımcısı, Yakup Güngör, Leyla Kayhan Elbirlik ve  Zeynep Kayhan Kantaşı'nın Üye olarak atanmasına,
*Şirketimizin büyüme ve  diğer stratejik hedeflerine ulaşmasında kilit bir role sahip olan insan  kaynağımızın etkinliğini ve katkısını daha da arttırmak amacıyla Yönetim  Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere İnsan Kaynakları  Komitesi'nin kurulmasına, ekte yer alan İnsan Kaynakları Komitesi'nin  Çalışma Esasları'nın onaylanmasına,
*İnsan Kaynakları Komitesi'ne  Korkmaz İlkorur'un Başkan, Leyla Kayhan Elbirlik ve Zeynep Kayhan  Kantaşı'nın Üye olarak atanmasına,
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140597


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