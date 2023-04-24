***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır:*Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'ye Nurgün Eyüboğlu'nun Başkan ve Arzu Aslan Kesimer'in üye olarak atanmasına,*Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak Arzu Aslan Kesimer'in ve Komite Üyeleri olarak Korkmaz İlkorur, Leyla Kayhan Elbirlik, Zeynep Kayhan Kantaşı, Nurgün Eyüboğlu ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Özge Aydemir'in atanmasına,*Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak Nurgün Eyüboğlu'nun, Komite Üyeleri olarak Korkmaz İlkorur, Eyüp Hilmi Kayhan, Muharrem Hilmi Kayhan, Yakup Güngör ve Muzaffer Kayhan'ın atanmasına,*Yeni İş Geliştirme Komitesi'ne Arzu Aslan Kesimer'in Başkan, Yakup Güngör'ün Başkan Yardımcısı ve Muharrem Hilmi Kayhan, Leyla Kayhan Elbirlik ve Zeynep Kayhan Kantaşı'nın Üye olarak atanmasına,*Kurumsal Sürdürülebilirlik Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi'ne Nurgün Eyüboğlu'nun Başkan, Arzu Aslan Kesimer'in Başkan Yardımcısı, Yakup Güngör, Leyla Kayhan Elbirlik ve Zeynep Kayhan Kantaşı'nın Üye olarak atanmasına,*Şirketimizin büyüme ve diğer stratejik hedeflerine ulaşmasında kilit bir role sahip olan insan kaynağımızın etkinliğini ve katkısını daha da arttırmak amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere İnsan Kaynakları Komitesi'nin kurulmasına, ekte yer alan İnsan Kaynakları Komitesi'nin Çalışma Esasları'nın onaylanmasına,*İnsan Kaynakları Komitesi'ne Korkmaz İlkorur'un Başkan, Leyla Kayhan Elbirlik ve Zeynep Kayhan Kantaşı'nın Üye olarak atanmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140597BIST